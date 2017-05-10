Алина Пирматова представляет Кыргызстан на конкурсе Miss Asia World 2017 в Ливане

10 мая 2017, 10:02 Комментарии

Бишкек, 10 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. 20-летняя Алина Пирматова представляет Кыргызстан на международном конкурсе красоты Miss Asia World-2017 в Ливане, Бейрут. Об этом сообщила агентству "Кабар" директор данного проекта Таттыбубу Самидин кызы.

По ее словам, конкурс стартовал 5 мая и продлится до 22-го. По требованиям данного конкурса красоты минимальный рост участниц должен составлять 173 см, а возраст от 17 до 26 лет.

Отметим, А.Пирматова неоднократно выступала на подиумах, также она снимается в кино. Одну из последних ролей Алина сыграла в семейной комедии "Бажарики".