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Алина Пирматова представляет Кыргызстан на конкурсе Miss Asia World 2017 в Ливане

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/news/alina-pir...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424955-ru.html

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10 мая 2017, 10:02       Комментарии

Бишкек, 10 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. 20-летняя Алина Пирматова представляет Кыргызстан на международном конкурсе красоты Miss Asia World-2017 в Ливане, Бейрут. Об этом сообщила агентству "Кабар" директор данного проекта Таттыбубу Самидин кызы.
По ее словам, конкурс стартовал 5 мая и продлится до 22-го. По требованиям данного конкурса красоты минимальный рост участниц должен составлять 173 см, а возраст от 17 до 26 лет.
Отметим, А.Пирматова неоднократно выступала на подиумах, также она снимается в кино. Одну из последних ролей Алина сыграла в семейной комедии "Бажарики".

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