Работники Араванского райотдела образования подозреваются в присвоении более 2 млн сомов

10 мая 2017, 10:08 Комментарии

Бишкек, 10 мая /Кабар/. Работники Араванского районного отдела образования Ошской области подозреваются в присвоении более 2 млн сомов, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР.

По ее информации, прокуратурой Ошской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 171 (присвоение или растрата вверенного имущества), 304 (злоупотребление должностным положением), 308 (незаконное использование бюджетных средств) и 315 (служебный подлог) УК КР.

Установлено, что ответственные работники Араванского районного отдела образования Ошской области, внеся в официальные документы заведомо ложные сведения, незаконно присваивали денежные средства, предназначенные для заработной платы работникам отдела образования. Незаконное присвоение денежных средств осуществлялось за учебный период с 2015 по 2017 годы. При этом были грубо нарушены требования "Положения по организации бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях", а также постановления Правительства КР "О введении новых условий оплаты труда работников образовательных организаций".

В результате противоправных действий работников вышеотмеченного отдела образования, государству причинен материальный ущерб на сумму более 2 миллионов сомов.

Расследование данного уголовного дела поручено следственному отделу Южного межрегионального управления ГСБЭП.