 
Доллар США: 67.6332 (-0.0518) 
Евро: 73.8487 (-0.0092) 
Золото: 39.39 $/гр (-0.15) 
Серебро: 0.52 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Бишкекчане стали меньше мусорить, показали итоги уборки 9 маяБишкекчане стали меньше мусорить, показали итоги уборки 9 маяАлина Пирматова представляет Кыргызстан на конкурсе Miss Asia World 2017 в ЛиванеАлина Пирматова представляет Кыргызстан на конкурсе Miss Asia World 2017 в Ливане

Работники Араванского райотдела образования подозреваются в присвоении более 2 млн сомов

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/rabotniki...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424954-ru.html

Похожие новости

"Караван-сарай": В Узбекистане началась многообещающая реформа системы высшего образования

Работников отдела образования Аравана подозревают в присвоении 2 млн сомов

Сотрудники Араванского отдела образования присвоили более 2 млн сомов

Прокуратура: Работники Минобразования присвоили более 2 млн сомов

Минтранс обещает наказывать работников, нарушающих нормы при укладке асфальта

10 мая 2017, 10:08       Комментарии

Бишкек, 10 мая /Кабар/. Работники Араванского районного отдела образования Ошской области подозреваются в присвоении более 2 млн сомов, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР.
По ее информации, прокуратурой Ошской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 171 (присвоение или растрата вверенного имущества), 304 (злоупотребление должностным положением), 308 (незаконное использование бюджетных средств) и 315 (служебный подлог) УК КР.
Установлено, что ответственные работники Араванского районного отдела образования Ошской области, внеся в официальные документы заведомо ложные сведения, незаконно присваивали денежные средства, предназначенные для заработной платы работникам отдела образования. Незаконное присвоение денежных средств осуществлялось за учебный период с 2015 по 2017 годы. При этом были грубо нарушены требования "Положения по организации бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях", а также постановления Правительства КР "О введении новых условий оплаты труда работников образовательных организаций".
В результате противоправных действий работников вышеотмеченного отдела образования, государству причинен материальный ущерб на сумму более 2 миллионов сомов.
Расследование данного уголовного дела поручено следственному отделу Южного межрегионального управления ГСБЭП.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум