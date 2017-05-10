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Жогорку Кенеш отменил тендер на закупку итальянских штор

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424953-ru.html

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10 мая 2017, 10:02       Комментарии

Жогорку Кенеш отменил тендер на закупку итальянских штор. Об этом сообщается на официальном сайте государственных закупок. Парламент планировал закупить шторы итальянского производства, бежевого и бирюзового цвета, ламбрекены, кисти и бандо на общую сумму 1 млн 171 тыс. сомов, а также вертикальные жалюзи и ролл-шторы на 329 тыс. сомов. Общая сумма лота - 1,5 млн сомов.
Вскрытие тендерных заявок состоялось 12 апреля.
Так, заявки подали:
- Кулмурзаев Нурлан Джолчубекович: предложил сумму в 296 тыс. сомов на поставку и установку жалюзи,
- Осмон кызы Аида: 998 тыс. сомов - шторы и 288,5 тыс. сомов - жалюзи,
- Совместное кыргызско-узбекское общество с ограниченной ответственностью "Лайн стиль": 265 тыс. сомов за жалюзи,
- Общество с ограниченной ответственностью "СтройтехцентрКомпани": 287,9 тыс. сомов - жалюзи,
- Солпиев Максатбек Дюшеналиевич: 1 млн 150 тыс. 21 сом за шторы,
- Кулманова Бермет Узакбековна: 728 тыс. 595 сомов - шторы, 309 тыс. сомов - жалюзи.
4 мая были опубликованы итоги торгов: конкурс на закупку штор отменен и признан не состоявшимися согласно статье 31, п.2 (1) закона КР "О государственных закупках" [Закупающая организация признает конкурс несостоявшимся в случаях, когда: 1) были отклонены все заявки; 2) минимальная цена конкурсных заявок превышает сумму, выделяемую закупающей организацией на проведение закупок], победителем в тендере на поставку и установку жалюзи стало Совместное кыргызско-узбекское общество с ограниченной ответственностью "Лайн стиль" (подтверждено).

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