 
Доллар США: 67.6332 (-0.0518) 
Евро: 73.8487 (-0.0092) 
Золото: 39.39 $/гр (-0.15) 
Серебро: 0.52 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Новым президентом Южной Кореи стал Мун Чжэ ИнНовым президентом Южной Кореи стал Мун Чжэ ИнПрезидент США Дональд Трамп уволил главу ФБР Джеймса КомиПрезидент США Дональд Трамп уволил главу ФБР Джеймса Коми

Работников отдела образования Аравана подозревают в присвоении 2 млн сомов

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424952-ru.html

Похожие новости

"Караван-сарай": В Узбекистане началась многообещающая реформа системы высшего образования

Работники Араванского райотдела образования подозреваются в присвоении более 2 млн сомов

Сотрудники Араванского отдела образования присвоили более 2 млн сомов

Прокуратура: Работники Минобразования присвоили более 2 млн сомов

"Караван-сарай": Растет объем трансграничной торговли между Кыргызстаном и Таджикистаном

10 мая 2017, 9:56       Комментарии

БИШКЕК, 10 мая - Sputnik. Ряд работников Араванского районного отдела образования Ошской области подозревают в присвоении средств, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Прокуратурой Ошской области возбуждено уголовное дело по статьям 171 "Присвоение или растрата вверенного имущества", 304 "Злоупотребление должностным положением", 308 "Незаконное использование бюджетных средств и 315 "Служебный подлог Уголовного кодекса КР.
"Ответственные работники Араванского районного отдела образования Ошской области подозреваются в том, что, внеся в официальные документы заведомо ложные сведения, незаконно присваивали денежные средства, предназначенные для начисления заработной платы работникам отдела образования", - утверждает ведомство.
По данным надзорного органа, незаконное присвоение денежных средств осуществлялось за учебный период с 2015-го по 2017 год.
"В результате противоправных действий, в чем подозреваются работники вышеотмеченного отдела образования, государству причинен материальный ущерб на более 2 миллиона сомов", - отметили в ведомстве.
Расследование этого уголовного дела поручено следственному отделу Южного межрегионального управления ГСБЭП.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум