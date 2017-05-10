Работников отдела образования Аравана подозревают в присвоении 2 млн сомов

10 мая 2017, 9:56 Комментарии

БИШКЕК, 10 мая - Sputnik. Ряд работников Араванского районного отдела образования Ошской области подозревают в присвоении средств, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Прокуратурой Ошской области возбуждено уголовное дело по статьям 171 "Присвоение или растрата вверенного имущества", 304 "Злоупотребление должностным положением", 308 "Незаконное использование бюджетных средств и 315 "Служебный подлог Уголовного кодекса КР.

"Ответственные работники Араванского районного отдела образования Ошской области подозреваются в том, что, внеся в официальные документы заведомо ложные сведения, незаконно присваивали денежные средства, предназначенные для начисления заработной платы работникам отдела образования", - утверждает ведомство.

По данным надзорного органа, незаконное присвоение денежных средств осуществлялось за учебный период с 2015-го по 2017 год.

"В результате противоправных действий, в чем подозреваются работники вышеотмеченного отдела образования, государству причинен материальный ущерб на более 2 миллиона сомов", - отметили в ведомстве.

Расследование этого уголовного дела поручено следственному отделу Южного межрегионального управления ГСБЭП.