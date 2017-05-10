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Бишкекчане стали меньше мусорить, показали итоги уборки 9 мая

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424951-ru.html

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10 мая 2017, 10:17       Комментарии

БИШКЕК, 10 мая - Sputnik. В Бишкеке после празднования Дня Победы вывезли более 26 кубометров мусора, что гораздо меньше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба мэрии.
После празднования 9 Мая сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" с площади Победы вывезли 8 кубометров мусора. Кроме того, народные гуляния проходили на центральной площади Ала-Тоо и прилегающей к ней территории, где сотрудники городской службы собрали 18 кубометров твердых бытовых отходов (ТБО). Всего же муниципальная служба вывезла 26 кубометров мусора.
"Несмотря на праздник, сотрудники городской службы работали в две смены. Уборку начали в 14.00 и завершили в 02.00. На ликвидацию последствий празднования вышли 60 сотрудников "Тазалыка". Всего в уборке было задействовано 13 единиц спецтехники, в том числе поливомоечные машины", - говорится в сообщении.
Мэрия отметила, что вывезено на 14 кубометров ТБО меньше по сравнению с прошлым годом. В настоящее время в штатном режиме по Бишкеку работают дворники "Тазалыка" и местных территориальных управлений (МТУ).

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