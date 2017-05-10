Президент США Дональд Трамп уволил главу ФБР Джеймса Коми

10 мая 2017, 9:54 Комментарии

Белый дом уволил главу ФБР Джеймса Коми — всего через сутки после слушаний в юридическом подкомитете Сената США по делу о связях Майкла Флинна, бывшего советника президента Трампа по национальной безопасности, с российскими политиками.

Одновременно рассматривались вопросы вероятного вмешательства России в предвыборную президентскую кампанию в США. Координацией участия в расследовании различных подразделений администрации США занимался Джеймс Коми.

Дональд Трамп в письме к уволенному главе ФБР объяснил причины его отставки.

"При всей моей благодарности вам за то, что вы трижды сообщали мне, что я не являюсь объектом расследования, я, тем не менее, согласен с позицией министерства юстиции о том, что вы не в состоянии эффективно руководить ФБР", – написал он.

В своем заявлении Трамп подчеркнул, что увольнение Коми станет новым началом для ФБР. В Белом доме уточнили, что поиск нового директора спецслужбы начнется немедленно. Коми возглавлял ведомство с 2013 года.