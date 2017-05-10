 
Доллар США: 67.6332 (-0.0518) 
Евро: 73.8487 (-0.0092) 
Золото: 39.39 $/гр (-0.15) 
Серебро: 0.52 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Работников отдела образования Аравана подозревают в присвоении 2 млн сомовРаботников отдела образования Аравана подозревают в присвоении 2 млн сомовТрамп уволил Коми с поста директора ФБРТрамп уволил Коми с поста директора ФБР

Президент США Дональд Трамп уволил главу ФБР Джеймса Коми

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/prezid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424950-ru.html

Похожие новости

Новым президентом Южной Кореи стал Мун Чжэ Ин

Трамп уволил Коми с поста директора ФБР

Высокопоставленные российские чиновники приезжали в Кыргызстан в рамках осуществления сотрудничества между странами, - Аппарат президента

Новым президентом Южной Кореи стал Мун Чжэ Ин

Фото — Сыновья и внуки президента несли портрет деда Шаршена Атамбаева в рамках акции "Бессмертный полк"

10 мая 2017, 9:54       Комментарии

Белый дом уволил главу ФБР Джеймса Коми — всего через сутки после слушаний в юридическом подкомитете Сената США по делу о связях Майкла Флинна, бывшего советника президента Трампа по национальной безопасности, с российскими политиками.
Одновременно рассматривались вопросы вероятного вмешательства России в предвыборную президентскую кампанию в США. Координацией участия в расследовании различных подразделений администрации США занимался Джеймс Коми.
Дональд Трамп в письме к уволенному главе ФБР объяснил причины его отставки.
"При всей моей благодарности вам за то, что вы трижды сообщали мне, что я не являюсь объектом расследования, я, тем не менее, согласен с позицией министерства юстиции о том, что вы не в состоянии эффективно руководить ФБР", – написал он.
В своем заявлении Трамп подчеркнул, что увольнение Коми станет новым началом для ФБР. В Белом доме уточнили, что поиск нового директора спецслужбы начнется немедленно. Коми возглавлял ведомство с 2013 года.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум