В Бишкеке на проспекте Чуй сбили школьницу

10 мая 2017, 9:43 Комментарии

Сегодня утром, 10 мая, на пересечении проспекта Чуй и улицы Курманжан Датки в Бишкеке сбили школьницу. Об этом сообщили в Управлении патрульной милиции.

Как сообщается, автонаезд произошел в 7.10. Девочка жива, её забрала скорая помощь. В настоящий момент на месте работают сотрудники патрульной милиции. О состоянии девочки пока не сообщается.

Напомним, за минувший месяц это не первое ДТП с участием детей. 21 апреля на ул. Чапаева примерно в 13.35 автомобиль марки "Мерседес" черного цвета сбил двух учеников третьего класса школы № 74.