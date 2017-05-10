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В Бишкеке на проспекте Чуй сбили школьницу

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359566_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424949-ru.html

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После празднования Дня Победы в Бишкеке вывезли более 26 кубометров мусора, - мэрия

10 мая 2017, 9:43       Комментарии

Сегодня утром, 10 мая, на пересечении проспекта Чуй и улицы Курманжан Датки в Бишкеке сбили школьницу. Об этом сообщили в Управлении патрульной милиции.
Как сообщается, автонаезд произошел в 7.10. Девочка жива, её забрала скорая помощь. В настоящий момент на месте работают сотрудники патрульной милиции. О состоянии девочки пока не сообщается.
Напомним, за минувший месяц это не первое ДТП с участием детей. 21 апреля на ул. Чапаева примерно в 13.35 автомобиль марки "Мерседес" черного цвета сбил двух учеников третьего класса школы № 74.

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