Более 26 кубометров мусора вывезено после празднования Дня Победы в Бишкеке

10 мая 2017, 9:47 Комментарии

После празднования Дня Победы сотрудники МП "Тазалык" с площади Победы вывезли 8 кубометров мусора. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.

Кроме того, народные гулянья проходили и на центральной площади Ала-Тоо и прилегающей к ней территории, там сотрудники городской службы вывезли 18 кубометров ТБО. Всего же муниципальная служба вывезла 26 кубометров мусора.

Как отметили в муниципалитете, несмотря на праздник сотрудники городской службы работали в две смены. Уборку начали с 14.00 и завершили в 2 часа ночи. На уборку последствий празднования вышли 60 сотрудников МП "Тазалык". Всего в уборке было задействовано 13 единиц спецтехники, в том числе и поливомоечные машины.

Нужно отметить, городской службой вывезено на 14 кубометров ТБО меньше, по сравнению с празднованием Дня Победы в прошлом году. В настоящее время в штатном режиме по ­городу Бишкек работают дворники "Тазалыка" и столичных местных территориа­льных управлений.