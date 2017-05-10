 
Доллар США: 67.6332 (-0.0518) 
Евро: 73.8487 (-0.0092) 
Золото: 39.39 $/гр (-0.15) 
Серебро: 0.52 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Трамп уволил Коми с поста директора ФБРТрамп уволил Коми с поста директора ФБРВ Бишкеке на проспекте Чуй сбили школьницуВ Бишкеке на проспекте Чуй сбили школьницу

Более 26 кубометров мусора вывезено после празднования Дня Победы в Бишкеке

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359565_bo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424948-ru.html

Похожие новости

Кок-бору: лучшие моменты финального матча турнира ко Дню Победы (видео)

Бишкекчане стали меньше мусорить, показали итоги уборки 9 мая

В Бишкеке на проспекте Чуй сбили школьницу

Бишкекчане стали меньше мусорить, после празднования Дня Победы вывезли 26 кубов мусора

В Бишкеке после празднования Дня Победы вывезено более 26 кубов мусора

10 мая 2017, 9:47       Комментарии

После празднования Дня Победы сотрудники МП "Тазалык" с площади Победы вывезли 8 кубометров мусора. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.
Кроме того, народные гулянья проходили и на центральной площади Ала-Тоо и прилегающей к ней территории, там сотрудники городской службы вывезли 18 кубометров ТБО. Всего же муниципальная служба вывезла 26 кубометров мусора.
Как отметили в муниципалитете, несмотря на праздник сотрудники городской службы работали в две смены. Уборку начали с 14.00 и завершили в 2 часа ночи. На уборку последствий празднования вышли 60 сотрудников МП "Тазалык". Всего в уборке было задействовано 13 единиц спецтехники, в том числе и поливомоечные машины.
Нужно отметить, городской службой вывезено на 14 кубометров ТБО меньше, по сравнению с празднованием Дня Победы в прошлом году. В настоящее время в штатном режиме по ­городу Бишкек работают дворники "Тазалыка" и столичных местных территориа­льных управлений.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум