В Бишкеке после празднования Дня Победы вывезено более 26 кубов мусора

10 мая 2017, 9:40 Комментарии
Бишкек, 10 мая /Кабар/. В Бишкеке после празднования Дня Победы сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" с площади Победы вывезли 8 кубометров мусора. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
Кроме того, народные гулянья проходили и на центральной площади "Ала-Тоо" и прилегающей к ней территории, там сотрудники городской службы вывезли 18 кубометров мусора. Всего же муниципальная служба вывезла 26 кубометров мусора.
"Несмотря на праздник сотрудники городской службы работали в две смены. Уборку начали с 14.00 часов дня и завершили в 02.00 часов ночи. На уборку последствий празднования вышли 60 сотрудников МП "Тазалык". Всего в уборке было задействовано 13 единиц спецтехники, в том числе и поливомоечные машины", - рассказали в мэрии.
Как отмечается, городской службой вывезено на 14 кубометров ТБО меньше, по сравнению с празднованием Дня Победы в прошлом году.
В настоящее время в штатном режиме по городу Бишкек работают дворники "Тазалыка" и столичных местных территориальных управлений (МТУ).
Напоминаем, что заявки с фотографиями мусора горожане могут отправлять на следующие номера телефонов через приложение WhatsApp:
- Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) — 0557 997 927;
- Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) — 0554 955 509;
- Шарапов Руслан Эсенбекович (Первомайский район) — 0558 336 640;
- Матмусаев Марат Маманович (Свердловский район) — 0555 447 154.
Также можно оставить заявку, позвонив на номера телефонов 185 и 1840 круглосуточно и прислать фотографии с проблемами на номер: 0554 -182-185.