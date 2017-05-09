В Бишкеке после празднования Дня Победы вывезено более 26 кубов мусора

10 мая 2017, 9:40 Комментарии

Бишкек, 10 мая /Кабар/. В Бишкеке после празднования Дня Победы сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" с площади Победы вывезли 8 кубометров мусора. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Кроме того, народные гулянья проходили и на центральной площади "Ала-Тоо" и прилегающей к ней территории, там сотрудники городской службы вывезли 18 кубометров мусора. Всего же муниципальная служба вывезла 26 кубометров мусора.

"Несмотря на праздник сотрудники городской службы работали в две смены. Уборку начали с 14.00 часов дня и завершили в 02.00 часов ночи. На уборку последствий празднования вышли 60 сотрудников МП "Тазалык". Всего в уборке было задействовано 13 единиц спецтехники, в том числе и поливомоечные машины", - рассказали в мэрии.

Как отмечается, городской службой вывезено на 14 кубометров ТБО меньше, по сравнению с празднованием Дня Победы в прошлом году.

В настоящее время в штатном режиме по ­городу Бишкек работают дворники "Тазалыка" и столичных местных территориа­льных управлений (МТУ­).

Напоминаем, что заявки с фотографиями мусора горожане могут отправлять на следующие номера ­телефонов через приложение WhatsApp:­

- Карынбаев Аскат Асан­алиевич (Ленинский район) — ‪0557 997 927­;

- Акматбаев Таалайбек ­Таберикович (Октябрьский район) — ‪0554 95­5 509;

- Шарапов Руслан Эсенб­екович (Первомайский ­район) — ‪0558 336 64­0;

- Матмусаев Марат Мама­нович (Свердловский район) — ‪0555 447 154­.

Также можно оставить заявку, позвонив на ­номера телефонов 185 ­и 1840 круглосуточно и прислать фотографии с проблемами на номер: 0554 -182-185.­