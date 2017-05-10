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Новым президентом Южной Кореи стал Мун Чжэ Ин

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/novym-pre...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424945-ru.html

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ЦИК заявила о недопустимости преждевременной агитации перед президентскими выборами

10 мая 2017, 9:57       Комментарии

Бишкек, 10 мая /Кабар/. Мун Чжэ Ин официально вступил в должность нового президента Южной Кореи, набрав 41,08% голосов на состоявшихся накануне выборах, согласно принятому утром в среду решению ЦИК.
По данным, опубликованном на сайте ЦИК, за 64-летнего Мун Чжэ Ина, представлявшего Демократическую партию Южной Кореи, проголосовали 13,4 миллиона избирателей.
Представитель консервативной Партии свободной Кореи Хон Чжун Пхё набрал 24,03% голосов, а кандидат от Народной партии Ан Чхоль Су — 21,41% голосов.
Нынешние выборы проводились досрочно в связи с импичментом и отстранением от власти экс-президента Пак Кын Хе, вовлеченной в крупный коррупционный скандал.
Источник РИА Новости

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