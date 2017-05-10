Высокопоставленные российские чиновники приезжали в Кыргызстан в рамках осуществления сотрудничества между странами, - Аппарат президента

10 мая 2017, 9:33 Комментарии

Первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко и министр обороны Сергей Шойгу приезжали в Кыргызстан в рамках осуществления сотрудничества между странами. Об этом 10 мая АКИpress сказал руководитель Отдела информационной политики Аппарата президента КР Алмаз Усенов. "Кыргызстан и Россия являются стратегическими партнерами, и между странами существует много направлений сотрудничества и проектов. Эти визиты были осуществлены в рамках осуществления этого сотрудничества", - сказал Алмаз Усенов.

Чиновники посетили Кыргызстан 5 и 6 мая.