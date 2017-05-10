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Высокопоставленные российские чиновники приезжали в Кыргызстан в рамках осуществления сотрудничества между странами, - Аппарат президента

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424944-ru.html

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10 мая 2017, 9:33       Комментарии

Первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко и министр обороны Сергей Шойгу приезжали в Кыргызстан в рамках осуществления сотрудничества между странами. Об этом 10 мая АКИpress сказал руководитель Отдела информационной политики Аппарата президента КР Алмаз Усенов. "Кыргызстан и Россия являются стратегическими партнерами, и между странами существует много направлений сотрудничества и проектов. Эти визиты были осуществлены в рамках осуществления этого сотрудничества", - сказал Алмаз Усенов.
Чиновники посетили Кыргызстан 5 и 6 мая.

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