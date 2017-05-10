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В Бишкеке после празднования Дня Победы вывезено более 26 кубов мусораВ Бишкеке после празднования Дня Победы вывезено более 26 кубов мусораВысокопоставленные российские чиновники приезжали в Кыргызстан в рамках осуществления сотрудничества между странами, - Аппарат президентаВысокопоставленные российские чиновники приезжали в Кыргызстан в рамках осуществления сотрудничества между странами, - Аппарат президента

После празднования Дня Победы в Бишкеке вывезли более 26 кубометров мусора, - мэрия

 

Фотографии: akipress.kg

       

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424943-ru.html

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Бишкекчане стали меньше мусорить, после празднования Дня Победы вывезли 26 кубов мусора

10 мая 2017, 9:38       Комментарии

После празднования Дня Победы сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" с площади Победы вывезли 8 кубометров мусора. Об этом 10 мая сообщила пресс-служба мэрии.
В связи с тем, что народные гулянья проходили и на центральной площади "Ала-Тоо" и прилегающей к ней территории, сотрудники городской службы вывезли 18 кубометров ТБО. Всего же муниципальная служба вывезла 26 кубометров мусора.
"Несмотря на праздник, сотрудники городской службы работали в две смены. Уборку начали с 14:00 и завершили в 02:00. На уборку после праздника вышли 60 сотрудников МП "Тазалык". Всего в уборке было задействовано 13 единиц спецтехники, в том числе и поливомоечные машины", - сообщила пресс-служба.
Также в сообщении отметили, что городская служба вывезла на 14 кубометров ТБО меньше, по сравнению с празднованием Дня Победы в прошлом году.

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