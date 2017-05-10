 
Доллар США: 67.6332 (-0.0518) 
Евро: 73.8487 (-0.0092) 
Золото: 39.39 $/гр (-0.15) 
Серебро: 0.52 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Новым президентом Южной Кореи стал Мун Чжэ ИнНовым президентом Южной Кореи стал Мун Чжэ ИнПрокуратура: Работники Минобразования присвоили более 2 млн сомовПрокуратура: Работники Минобразования присвоили более 2 млн сомов

Волонтеры вывезли с берега Иссык-Куля 8 тонн мусора

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/volont...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424942-ru.html

Похожие новости

Бишкекчане стали меньше мусорить, показали итоги уборки 9 мая

Более 26 кубометров мусора вывезено после празднования Дня Победы в Бишкеке

Бишкекчане стали меньше мусорить, после празднования Дня Победы вывезли 26 кубов мусора

В Бишкеке после празднования Дня Победы вывезено более 26 кубов мусора

После празднования Дня Победы в Бишкеке вывезли более 26 кубометров мусора, - мэрия

10 мая 2017, 9:21       Комментарии

Волонтеры вывезли с берега Иссык-Куля 8 тонн мусора, сообщают участники акции "Таза Иссык-Куль".
По их данным, накануне около трехсот волонтеров из Бишкека и жители Иссык-Куля приняли участие в мероприятии.
"Акция прошла на прибрежных участках Чолпон-Аты и села Бостери. Мусор не просто собрали, но и отсортирован на пластик, металл, стекло и органический мусор. Полпред области Узарбек Жылкыбаев, аким района и Данир Иманалиев и директор департамента туризма Азамат Капаров бок о бок трудились с волонтерами. В ходе акции ребята сдружились и в будущем планируют очистить не только Иссык-Куль, но и другие загрязненные участки Кыргызстана. Волонтеры и жители в итоге собрали более 8 тонн мусора на дальнейшую переработку", – говорится в сообщении.
Основная цель данного мероприятия обратить внимание к общественной проблеме всех граждан и чиновников и принять решение в ликвидации мусора по территории Кыргызстана.
"Как отметили организаторы, в дальнейшем также планируется проведение масштабных акций по очистке территории не только нашей жемчужины, но и всего Кыргызстана. Дата проведения следующей акции обозначена на 27-28 мая", – рассказали активисты.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум