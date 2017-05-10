10 мая 2017, 9:21 Комментарии

Волонтеры вывезли с берега Иссык-Куля 8 тонн мусора, сообщают участники акции "Таза Иссык-Куль".

По их данным, накануне около трехсот волонтеров из Бишкека и жители Иссык-Куля приняли участие в мероприятии.

"Акция прошла на прибрежных участках Чолпон-Аты и села Бостери. Мусор не просто собрали, но и отсортирован на пластик, металл, стекло и органический мусор. Полпред области Узарбек Жылкыбаев, аким района и Данир Иманалиев и директор департамента туризма Азамат Капаров бок о бок трудились с волонтерами. В ходе акции ребята сдружились и в будущем планируют очистить не только Иссык-Куль, но и другие загрязненные участки Кыргызстана. Волонтеры и жители в итоге собрали более 8 тонн мусора на дальнейшую переработку", – говорится в сообщении.

Основная цель данного мероприятия обратить внимание к общественной проблеме всех граждан и чиновников и принять решение в ликвидации мусора по территории Кыргызстана.

"Как отметили организаторы, в дальнейшем также планируется проведение масштабных акций по очистке территории не только нашей жемчужины, но и всего Кыргызстана. Дата проведения следующей акции обозначена на 27-28 мая", – рассказали активисты.