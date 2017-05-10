10 мая 2017, 9:32 Комментарии

Сотрудники Араванского отдела образования присвоили более 2 млн сомов, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По данным ведомства, прокуратурой Ошской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями "присвоение или растрата вверенного имущества", "злоупотребление должностным положением", "незаконное использование бюджетных средств" и "служебный подлог" УК КР.

"Установлено, что ответственные работники Араванского районного отдела образования Ошской области, внеся в официальные документы заведомо ложные сведения, незаконно присваивали денежные средства, предназначенные для заработной платы работникам отдела образования. Незаконное присвоение денежных средств осуществлялось за учебный период с 2015 по 2017 годы. В результате противоправных действий работников вышеотмеченного отдела образования, государству причинен материальный ущерб на сумму более 2 млн сомов. Расследование данного уголовного дела поручено следственному отделу Южного межрегионального управления ГСБЭП", – говорится в сообщении.