Бишкекчане стали меньше мусорить, после празднования Дня Победы вывезли 26 кубов мусора

10 мая 2017, 9:43 Комментарии

Более 26 кубов мусора вывезли после празднования Дня Победы в Бишкеке, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По данным ведомства, сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" с площади Победы вывезли 8 кубометров мусора.

"Кроме того, народные гулянья проходили и на центральной площади Ала-Тоо и прилегающей к ней территории, там сотрудники городской службы вывезли 18 кубометров ТБО. Всего же муниципальная служба вывезла 26 кубометров мусора. На этот раз вывезено на 14 кубометров ТБО меньше, чем в прошлом году", – говорится в сообщении.