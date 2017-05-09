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Более 26 кубометров мусора вывезено после празднования Дня Победы в БишкекеБолее 26 кубометров мусора вывезено после празднования Дня Победы в БишкекеВ Бишкеке после празднования Дня Победы вывезено более 26 кубов мусораВ Бишкеке после празднования Дня Победы вывезено более 26 кубов мусора

Бишкекчане стали меньше мусорить, после празднования Дня Победы вывезли 26 кубов мусора

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/bishke...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424940-ru.html

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В Бишкеке после празднования Дня Победы вывезено более 26 кубов мусора

После празднования Дня Победы в Бишкеке вывезли более 26 кубометров мусора, - мэрия

10 мая 2017, 9:43       Комментарии

Более 26 кубов мусора вывезли после празднования Дня Победы в Бишкеке, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
По данным ведомства, сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" с площади Победы вывезли 8 кубометров мусора.
"Кроме того, народные гулянья проходили и на центральной площади Ала-Тоо и прилегающей к ней территории, там сотрудники городской службы вывезли 18 кубометров ТБО. Всего же муниципальная служба вывезла 26 кубометров мусора. На этот раз вывезено на 14 кубометров ТБО меньше, чем в прошлом году", – говорится в сообщении.

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