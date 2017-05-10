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На "Евровидении-2017" определились первые финалисты

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359560_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424939-ru.html

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Кыргызстанки стали раньше рожать первенцев, но позже выходить замуж

10 мая 2017, 9:13       Комментарии

Победителями первого полуфинала "Евровидения-2017", которое проходит в Киеве, стали представители Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра и Бельгии. Об этом, как пишет Лента.ру, сообщается на официальном сайте конкурса.
В первом полуфинале свои номера представили 18 стран. Албания, Чехия, Финляндия, Грузия, Исландия, Латвия, Черногория и Словения не вышли в итоговую часть шоу.
Выбор финалистов проходил в два этапа. Национальные жюри выставили свои оценки после состоявшейся накануне живой трансляции генеральной репетиции, а телезрители отдавали голоса непосредственно в ходе шоу.
Церемония открытия "Евровидения-2017" прошла в киевском выставочном центре "Парковый" 7 мая. Второй полуфинал состоится 11 мая, финал пройдет 13 мая.
Украину в этом году представляет группа O.Torvald, конкурсантка от России Юлия Самойлова в мероприятии участия не принимает в связи с запретом на въезд в республику из-за несогласованного с украинскими властями посещения Крыма в 2015 году. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что певица выступит на "Евровидении" в 2018-м году. В день первого полуфинала шоу Самойлова выступила на праздничном концерте в Севастополе, посвященном Дню Победы.

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