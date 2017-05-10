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Прокуратура: Работники Минобразования присвоили более 2 млн сомов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359561_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424938-ru.html

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10 мая 2017, 9:20       Комментарии

Прокуратурой Ошской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 171 (присвоение или растрата вверенного имущества), 304 (злоупотребление должностным положением), 308 (незаконное использование бюджетных средств) и 315 (служебный подлог) УК КР.
Установлено, что ответственные работники Араванского районного отдела образования Ошской области, внеся в официальные документы заведомо ложные сведения, незаконно присваивали денежные средства, предназначенные для заработной платы работникам отдела образования.
Незаконное присвоение денежных средств осуществлялось за учебный период с 2015 по 2017 годы. При этом были грубо нарушены требования "Положения по организации бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях", а также постановления правительства КР "О введении новых условий оплаты труда работников образовательных организаций".
В результате противоправных действий работников вышеотмеченного отдела образования государству причинен материальный ущерб на сумму более 2 миллионов сомов.
Расследование данного уголовного дела поручено следственному отделу южного межрегионального управления ГСБЭП.

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