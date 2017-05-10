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Новым президентом Южной Кореи стал Мун Чжэ Ин

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359562_no...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424937-ru.html

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ЦИК заявила о недопустимости преждевременной агитации перед президентскими выборами

10 мая 2017, 9:24       Комментарии

Победу на президентских выборах в Республике Корея одержал кандидат от Демократической партии "Тобуро" Мун Чжэ Ин, подтвердила Национальная избирательная комиссия на основании окончательных данных.
"Мун Чжэ Ин набрал 41,1% голосов избирателей, став таким образом новым президентом страны, - цитирует сообщение NewsRu.com со ссылкой на ТАСС. - За него проголосовали 13,4 млн человек". Второго по популярности кандидата Хон Чжун Пхё поддержали 24,03% избирателей (7,85 млн человек). При этом явка на выборах стала самой представительной за последние 20 лет.
Уже в среду от Муна ожидают оглашения состава правительства, отмечает Reuters. Власть он принимает на фоне растущего напряжения в отношениях с Северной Кореей, а также в ситуации вакуума власти, который образовался после мартовского импичмента экс-президенту Пак Кын Хе, которая оказалась вовлечена в крупный коррупционный скандал. Еще одна сложность - разделенный на фракции парламент, где у Демпартии нет большинства.
В марте Конституционный суд подтвердил вынесенный в декабре теперь уже бывшему президенту Пак Кын Хе импичмент и отстранил ее от власти. В итоге выборы нового главы государства состоялись на семь месяцев раньше, чем должны были проводиться изначально. С учетом внеочередного характера плебисцита избранный президент немедленно получит все полномочия без какого-либо переходного периода.

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