Новым президентом Южной Кореи стал Мун Чжэ Ин

10 мая 2017, 9:24 Комментарии

Победу на президентских выборах в Республике Корея одержал кандидат от Демократической партии "Тобуро" Мун Чжэ Ин, подтвердила Национальная избирательная комиссия на основании окончательных данных.

"Мун Чжэ Ин набрал 41,1% голосов избирателей, став таким образом новым президентом страны, - цитирует сообщение NewsRu.com со ссылкой на ТАСС. - За него проголосовали 13,4 млн человек". Второго по популярности кандидата Хон Чжун Пхё поддержали 24,03% избирателей (7,85 млн человек). При этом явка на выборах стала самой представительной за последние 20 лет.

Уже в среду от Муна ожидают оглашения состава правительства, отмечает Reuters. Власть он принимает на фоне растущего напряжения в отношениях с Северной Кореей, а также в ситуации вакуума власти, который образовался после мартовского импичмента экс-президенту Пак Кын Хе, которая оказалась вовлечена в крупный коррупционный скандал. Еще одна сложность - разделенный на фракции парламент, где у Демпартии нет большинства.

В марте Конституционный суд подтвердил вынесенный в декабре теперь уже бывшему президенту Пак Кын Хе импичмент и отстранил ее от власти. В итоге выборы нового главы государства состоялись на семь месяцев раньше, чем должны были проводиться изначально. С учетом внеочередного характера плебисцита избранный президент немедленно получит все полномочия без какого-либо переходного периода.