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Во всех вузах страны, кроме Медакадемии, хотят закрыть "военку"

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424936-ru.html

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10 мая 2017, 8:59       Комментарии

БИШКЕК, 10 мая - Sputnik. Государственный комитет по делам обороны (ГКДО) предлагает ликвидировать два региональных межвузовских военных факультета при высших учебных заведениях, кроме военной кафедры Кыргызской государственной медицинской академии имени И. Ахунбаева.
ГКДО разработал проект постановления правительства "О подготовке офицеров запаса для Вооруженных сил Кыргызстана". Ведомство напоминает, что до 2010 года в стране функционировало 9 военных кафедр и 2 межвузовских военных факультета. В результате реформирования к началу 2011-го сохранились лишь два региональных межвузовских военных факультета и одна военная кафедра. Опыт показал, что их деятельность не дала положительного результата - был накоплен огромный резерв офицеров, не востребованных Вооруженными силами КР.
"На сегодня мобилизационные потребности в офицерах запаса ежегодно составляют порядка 2,5 тысячи человек, при этом общее количество офицеров запаса - около 54 тысяч. Таким образом, невостребованными остаются более 95 процентов", - говорится в справке-обосновании.
Также ГКДО отмечает, что система отбора студентов для подготовки на военных кафедрах создает условия для коррупции.
"К примеру, число студентов обучающихся в вузах и желающих пройти военную кафедру, ежегодно составляет около 10-15 тысяч человек при наличии всего 3-3,5 тысячи мест на военных факультетах", - отмечают в ведомстве.
Также потребность в действующих офицерах полностью покрывается Военным институтом КР.

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