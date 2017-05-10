Девушку сбили на "зебре" недалеко от ТЭЦ Бишкека

10 мая 2017, 9:08 Комментарии

БИШКЕК, 10 мая - Sputnik. В Бишкеке сбили девушку, переходившую пешеходный переход, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан очевидец.

ДТП произошло примерно в 8.30 в районе столичного ТЭЦ.

"Девушка переходила зебру, и в этот момент ее сбил Mercedes E-124. Она ударилась головой о лобовое стекло и упала на землю. На месте работают милиционеры", - сказал очевидец.

В патрульной милиции Бишкека эту информацию подтвердили, сообщив, что водитель, совершивший наезд, остался на месте происшествия.

В станции "Скорой помощи" сообщили, что девушку госпитализировали, воздержавшись от комментариев о характере ее травм.

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