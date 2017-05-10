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Кыргызстан намерен сотрудничать с арабской компанией с активом $125 млрд

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424934-ru.html

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Местами дожди — прогноз по Кыргызстану на 10 мая

10 мая 2017, 9:16       Комментарии

БИШКЕК, 10 мая - Sputnik. Кыргызстан предложил арабской компании "Мубадала" рассмотреть возможность участия в инвестиционных проектах, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.
В Абу-Даби состоялась встреча посла КР в ОАЭ Чынгыза Эшимбекова с руководящим составом этой компании.
Кыргызстан предложил инвестиционные проекты в сферах энергетики, логистики и сельского хозяйства, говорится в сообщении МИД.
Также обсужден вопрос визита руководства инвестиционной компании в КР в ближайшее время.
Компания обладает активом 125 миллиардов долларов и работает в 13 секторах экономики, она ведет деятельность в более 30 государствах.

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