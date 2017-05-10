Кыргызстан намерен сотрудничать с арабской компанией с активом $125 млрд

10 мая 2017, 9:16 Комментарии

БИШКЕК, 10 мая - Sputnik. Кыргызстан предложил арабской компании "Мубадала" рассмотреть возможность участия в инвестиционных проектах, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

В Абу-Даби состоялась встреча посла КР в ОАЭ Чынгыза Эшимбекова с руководящим составом этой компании.

Кыргызстан предложил инвестиционные проекты в сферах энергетики, логистики и сельского хозяйства, говорится в сообщении МИД.

Также обсужден вопрос визита руководства инвестиционной компании в КР в ближайшее время.

Компания обладает активом 125 миллиардов долларов и работает в 13 секторах экономики, она ведет деятельность в более 30 государствах.