Прогноз погоды: в Бишкеке без осадков

10 мая 2017, 8:59 Комментарии

По данным Кыргызгидромета, 10 мая без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. 11 мая ночью возможен дождь, гроза. 11 мая днем и 12 мая без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Ночью</td> <td>Днём</td> <td>Ночью</td> <td>Днём</td> <td>Ночью</td> <td>Днём</td> <td></td> </tr> <tr> <td>*Бишкек*</td> <td>14…16</td> <td>28…30</td> <td>14…16</td> <td>26…28</td> <td>15…17</td> <td>29…31</td> <td></td> </tr> </table>