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В ООН прошла фотовыставка с участием КР по случаю 72-й годовщины Дня ПобедыВ ООН прошла фотовыставка с участием КР по случаю 72-й годовщины Дня ПобедыМай в Кыргызстане будет теплым, температура воздуха составит около 30 градусов — прогноз погоды на месяцМай в Кыргызстане будет теплым, температура воздуха составит около 30 градусов — прогноз погоды на месяц

Прогноз погоды: в Бишкеке без осадков

Источник:
http://knews.kg/2017/05/progno...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424933-ru.html

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В Бишкеке после празднования Дня Победы вывезено более 26 кубов мусора

10 мая 2017, 8:59       Комментарии

По данным Кыргызгидромета, 10 мая без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. 11 мая ночью возможен дождь, гроза. 11 мая днем и 12 мая без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Ночью</td> <td>Днём</td> <td>Ночью</td> <td>Днём</td> <td>Ночью</td> <td>Днём</td> <td></td> </tr> <tr> <td>*Бишкек*</td> <td>14…16</td> <td>28…30</td> <td>14…16</td> <td>26…28</td> <td>15…17</td> <td>29…31</td> <td></td> </tr> </table>

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