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В США выйдет роман об альтернативной жизни Хиллари Клинтон

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359546_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424932-ru.html

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Клинтон 8 апреля 2010 года уже знала, кто возглавит Кыргызстан, — письма

10 мая 2017, 8:43       Комментарии

Американская писательница Кёртис Ситтенфелд напишет книгу об альтернативном варианте жизни бывшего кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, сообщает RT со ссылкой на The Hollywood Reporter и издательство Random House.
В произведении писательница, известная своими романами "Американская жена" и "Приготовишка", расскажет, как бы повернулась жизнь Хиллари Родэм, если бы она не вышла замуж за бывшего президента США Билла Клинтона.
Дата выхода романа не объявлена.
Также сообщается, что писатель-фантаст Уильям Гибсон пишет роман о Хиллари Клинтон, в котором она представлена как президент США.
Ранее стало известно, что Билл Клинтон намерен написать книгу совместно с писателем Джеймсом Паттерсоном.

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