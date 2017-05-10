В США выйдет роман об альтернативной жизни Хиллари Клинтон

10 мая 2017, 8:43 Комментарии

Американская писательница Кёртис Ситтенфелд напишет книгу об альтернативном варианте жизни бывшего кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, сообщает RT со ссылкой на The Hollywood Reporter и издательство Random House.

В произведении писательница, известная своими романами "Американская жена" и "Приготовишка", расскажет, как бы повернулась жизнь Хиллари Родэм, если бы она не вышла замуж за бывшего президента США Билла Клинтона.

Дата выхода романа не объявлена.

Также сообщается, что писатель-фантаст Уильям Гибсон пишет роман о Хиллари Клинтон, в котором она представлена как президент США.

Ранее стало известно, что Билл Клинтон намерен написать книгу совместно с писателем Джеймсом Паттерсоном.