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В ООН прошла фотовыставка с участием КР по случаю 72-й годовщины Дня Победы

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359558_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424931-ru.html

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10 мая 2017, 9:02       Комментарии

По случаю 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошла церемония открытия фотовыставки, организованная совместно Постоянными Представительствами Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.
В мероприятии принял участие Генеральный секретарь ООН А.Гутерреш, который в своем выступлении отметил, что Вторая мировая война стала самой трагической страницей в истории человечества, унесшая миллионы жизни людей. Он также напомнил, что 24 ноября 2004 года Генеральная Ассамблея провозгласила 8 и 9 мая днями памяти и примирения.
Вниманию высоких гостей были представлены фотографии военных лет, символизирующие доблесть и героизм, беспримерный подвиг и тяжелейшие испытания, выпавшие на долю десятков миллионов советских людей, которые, в том числе, ценой своей жизни отстояли свободу и избавили человечество от нацизма.

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