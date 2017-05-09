 
Доллар США: 67.6332 (-0.0518) 
Евро: 73.8487 (-0.0092) 
Золото: 39.39 $/гр (-0.15) 
Серебро: 0.52 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В ООН прошла фотовыставка с участием КР по случаю 72-й годовщины Дня ПобедыВ ООН прошла фотовыставка с участием КР по случаю 72-й годовщины Дня Победы

Письма с фронта: "Пишите письма, если не будете писать, я тоже не буду"

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359550_pi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424930-ru.html

Похожие новости

Май в Кыргызстане будет теплым, температура воздуха составит около 30 градусов — прогноз погоды на месяц

Письма с фронта: Новогоднее послание с фронта и благодарность за подарки

Жээнбеков: Правительство будет содействовать развитию национальных игр

Письма с фронта: "Враг заплатит за убийство Вашего мужа Д. Шопокова"

Письма с фронта. Курманбек Казакбаев: Победа за нами

10 мая 2017, 9:05       Комментарии

Ежегодно 9 мая весь мир чествует ветеранов Великой Отечественной войны. Каждый раз в преддверии Дня Победы мы вспоминаем подвиги наших отцов, дедов и прадедов. Государственный архив Кыргызстана собрал письма героев, подаривших нам победу над фашизмом, а "ВБ" публикует их.
Данное письмо было отправлено 27 апреля 1942 года из города Омск на малую родину. В нем отправитель скорее всего долгое время не получал весточек из дома, поэтому спрашивает своих родных и близких как у них дела. Расспрашивает, что нового у детей, и каких успехов они добиваются.
"Привет Вам, неоценённые мои Ольга Ивановна, Витя, Валерик, дедушка Агей, бабушка Дария.
Привет сестрицам Эмилии, Алине, Поле и их семьям.
Привет Шалаеву, Елбеву, Середнину, Попову и др.
27/IV меня из сортировочного госпиталя перевезут в другой госпиталь постоянного типа. Общее состояние здоровья у меня удовлетворительное, но ранения нога беспокоит все же беспрестанно.
Прошу прописать в ответном письме как проводили Вы день 1-го Мая – День боевого смотра силы боевого класса.
Пропишите, как Витя готовится к испытательному экзамену как растет и развивается Валерик?
Хотел я было написать письмо Т.А.Беспалову, Орине, Анне Ивановне, Ф.С.Степанову, Г.В. Шестакову, С.В. Шестакову, Алесандре Ивановне Винокуровой адресов нет, а память не могу позабыл адреса.
Погода 27/07 в г. Омск стоит хорошая только мне выходить на улицу нельзя. Новый адрес: г. Омск, центральный почтовый ящик,52 Н.А. Беспалову (I отделение).
Пишите ответные письма, если Вы не будите писать мне писем. Я тоже не буду писать Вам. До свидания. Ваш Н. Беспалов 27.04.42г. P.s. За письма посланные в Омск на п/ящ. 40 не заботьтесь мне их передадут".
.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум