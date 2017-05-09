Письма с фронта: "Пишите письма, если не будете писать, я тоже не буду"

10 мая 2017, 9:05 Комментарии

Ежегодно 9 мая весь мир чествует ветеранов Великой Отечественной войны. Каждый раз в преддверии Дня Победы мы вспоминаем подвиги наших отцов, дедов и прадедов. Государственный архив Кыргызстана собрал письма героев, подаривших нам победу над фашизмом, а "ВБ" публикует их.

Данное письмо было отправлено 27 апреля 1942 года из города Омск на малую родину. В нем отправитель скорее всего долгое время не получал весточек из дома, поэтому спрашивает своих родных и близких как у них дела. Расспрашивает, что нового у детей, и каких успехов они добиваются.

"Привет Вам, неоценённые мои Ольга Ивановна, Витя, Валерик, дедушка Агей, бабушка Дария.

Привет сестрицам Эмилии, Алине, Поле и их семьям.

Привет Шалаеву, Елбеву, Середнину, Попову и др.

27/IV меня из сортировочного госпиталя перевезут в другой госпиталь постоянного типа. Общее состояние здоровья у меня удовлетворительное, но ранения нога беспокоит все же беспрестанно.

Прошу прописать в ответном письме как проводили Вы день 1-го Мая – День боевого смотра силы боевого класса.

Пропишите, как Витя готовится к испытательному экзамену как растет и развивается Валерик?

Хотел я было написать письмо Т.А.Беспалову, Орине, Анне Ивановне, Ф.С.Степанову, Г.В. Шестакову, С.В. Шестакову, Алесандре Ивановне Винокуровой адресов нет, а память не могу позабыл адреса.

Погода 27/07 в г. Омск стоит хорошая только мне выходить на улицу нельзя. Новый адрес: г. Омск, центральный почтовый ящик,52 Н.А. Беспалову (I отделение).

Пишите ответные письма, если Вы не будите писать мне писем. Я тоже не буду писать Вам. До свидания. Ваш Н. Беспалов 27.04.42г. P.s. За письма посланные в Омск на п/ящ. 40 не заботьтесь мне их передадут".

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