Май в Кыргызстане будет теплым, температура воздуха составит около 30 градусов — прогноз погоды на месяц

10 мая 2017, 8:46 Комментарии

Температура воздуха в мае будет около климатической нормы. Ожидается повышение температуры воздуха до 30 градусов тепла. Об этом сообщает Кыргызгидромет. Зона земледелия Чуйской и Таласской областей

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 16...18 градусов, в Кеминской долине и в предгорных районах 10...12 градусов тепла.

В первой и второй декадах месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 5...10 до 11...16 градусов, днем от 16...21 до 22...27 градусов тепла. В третьей декаде ожидается повышение температуры воздуха ночью до 12...17 градусов, днем до 25...30 градусов тепла.

В предгорных районах и в Кеминской долине в течение месяца преобладание температуры воздуха ночью 4...9 градусов тепла, в отдельные дни в первой половине месяца, в ночные часы возможны заморозки до 0...-2 градусов, днем ожидается колебание температуры воздуха от 13...18 до 21...26 градусов тепла. Месячное количество осадков ожидается около нормы, в предгорных районах больше нормы (53-73 мм, в предгорных районах 83-91 мм).

Зона земледелия Таласской области

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 14...16 градусов тепла. В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 3...8 до 9...14 градусов, днем от 18...23 до 24...29 градусов тепла. Месячное количество осадков ожидается меньше нормы (44-50 мм).

Зона земледелия Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областей

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 17...19 градусов, в предгорных районах 13...16 градусов тепла. В первой и второй декадах месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 5...10 до 11...16 градусов, днем от 17...22 до 23...28 градусов тепла.

В третьей декаде ожидается повышение температуры воздуха ночью до 13...18, днем до 23...31 градуса тепла. В предгорных районах в течение месяца ожидается преобладание температуры воздуха ночью 5...10 градусов тепла, днем колебание от 15...20 до 22...27 градусов тепла. Месячное количество осадков ожидается больше нормы (38-55 мм, по предгорным районам 63-155 мм).

Зона земледелия Иссык-Кульской области

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 11...13 градусов тепла. В течение месяца ожидается преобладание температуры воздуха ночью 4...9 градусов тепла, по востоку Иссык-Кульской котловины в первой половине месяца в ночные часы возможны заморозки до -1...-3 градусов, днем ожидается колебание температуры воздуха от 10...15 до 17...22 градусов, по востоку котловины до 20...25 градусов тепла. Месячное количество осадков ожидается около нормы (26-37 мм, по востоку 55-80 мм).

Зона земледелия Нарынской области

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 12...14 градусов тепла. В течение месяца температура воздуха ожидается ночью 3...8 градусов тепла, в первой половине месяца возможны заморозки до -1...-3 градусов, днем преобладание температуры воздуха 17...22 градусов тепла. Месячное количество осадков ожидается около нормы (28-53 мм).