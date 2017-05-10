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Бишкекчане познакомятся с культурой одной из богатейших стран

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424928-ru.html

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В Бишкеке пройдут Дни культуры Катара в Кыргызстане (программа)

Дни культуры Катара впервые будут проведены в Кыргызстане (программа)

10 мая 2017, 8:44       Комментарии

БИШКЕК, 9 мая - Sputnik. В Бишкеке с 10 по 12 мая пройдут Дни культуры Катара в Кыргызстане, сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.
Программа мероприятий:
<ul> <li>10 мая 13.40-17.00 - открытие выставки национальных изделий Катара на передней площадке театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева;</li> <li>11 мая 18.00-18.30 - открытие выставки живописи катарских художников в фойе театра оперы и балета;</li> <li>11 мая 18.00-18.30 - торжественное открытие Дней культуры Катара в Кыргызстане в театре оперы и балета;</li> <li>11 мая в 18.45 - концерт мастеров искусств в театре оперы и балета;</li> <li>12 мая 12.30-15.00 - лекции представителей творческой и научной интеллигенции Катара в арабском зале Национальной библиотеки им. Алыкула Осмонова;</li> <li>12 мая в 16.00 - концерт катарских и кыргызских мастеров искусств в Кыргызской национальной консерватории имени Калыя Молдобасанова.</li> </ul> Катар - государство на Ближнем Востоке. Является одним из богатейших государств и крупнейших экспортеров нефтепродуктов.

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