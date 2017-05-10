Во Франции законодательно запретили брать на работу слишком худых моделей

10 мая 2017, 8:23 Комментарии

Во Франции вступил в силу закон, запрещающий работодателям нанимать слишком худых моделей. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на BBC News.

При приеме на работу теперь девушки будут обязаны предоставить медицинскую справку, подтверждающую их общее физическое здоровье с учетом индекса массы тела (ИМТ), который рассчитывается исходя из веса и роста человека. Таким образом министерство здравоохранения планирует бороться с нарушением питания у жителей страны, которые стремятся слишком сильно похудеть.

Нарушивший закон работодатель понесет ответственность в виде штрафа в размере до 75 тысяч евро или лишения свободы сроком до шести месяцев.

Кроме того, 1 октября нынешнего года в силу вступит закон, согласно которому отретушированные фотографии теперь должны иметь соответствующую пометку retouchée. "Фотографии моделей с нереалистичными фигурами приводят к самоуничижению и плохой самооценке молодых людей, что может повлиять на их здоровье", - отметил министр здравоохранения Франции Марисоль Турен.

Закон, связанный с запретом на наем слишком худых моделей, до этого принят в Италии, Испании и Израиле. Он направлен на борьбу с анорексией. В настоящее время с этой болезнью борются более 30 тысяч жителей Франции, 90 процентов из которых составляют женщины.