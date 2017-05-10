Negatiff: Аи-92 подорожал на некоторых АЗС Бишкека, в столичном интернет-клубе избили посетителя

10 мая 2017, 8:01 Комментарии

Информационное агентство АКИpress представляет подборку новостей, которые вы могли пропустить вчера...

С начала года в Кыргызстане 7 детей заболели сальмонеллезом

По сравнению с тем же периодом прошлого года число заболевших сальмонеллезом осталось неизменным.

Бензин Аи-92 подорожал на некоторых АЗС Бишкека

Цены выросли на 0,5 сома на АЗС ЗАО "Бишкекская Нефтяная Компания", где топливо реализуется по 38,5 сома.

В интернет-клубе Бишкека 5 парней избили посетителя

По словам читателя, драка произошла в 03:00 7 мая 2017 года.

Дома жителей Чон-Алая после землетрясений