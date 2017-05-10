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Negatiff: Аи-92 подорожал на некоторых АЗС Бишкека, в столичном интернет-клубе избили посетителя

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424926-ru.html

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10 мая 2017, 8:01       Комментарии

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