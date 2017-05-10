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Positiff: "Бессмертный полк", вальс Победы и праздничный салют

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424925-ru.html

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"Евразия.Эксперт": Как отмечают День Победы на постсоветском пространстве

10 мая 2017, 8:15       Комментарии

Доброе утро, дорогой читатель!
В Кыргызстане прошли праздничные мероприятия в честь Дня Победы.
В акции "Бессмертный полк" в Бишкеке приняли участие десятки тысяч кыргызстанцев
Также в столице прошел флешмоб, где более 500 учащихся вузов Бишкека станцевали вальс Победы
Завершилось празднование праздничным салютом
По сообщению Кыргызгидромета, 10 мая ночью без осадков, днем в отдельных горных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег, по остальной территории без осадков. Ветер юго-западный западный 2-7 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область ночью: +11...+16, днем: +25...+30
Таласская область ночью: +9...+14, днем: +25...+30
Баткенская область ночью: +11...+16, днем: +24...+29
Ошская и Жалал-Абадская области ночью: +11...+16, днем: +25...+30
Иссык-Кульская область ночью: +4...+9, днем: +18...+23
Нарынская область ночью: +3...+8, днем: +18...+23
В Бишкеке без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +14...+16, максимальная температура воздуха днем +28...+30.
с уважением, АКИpress.

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