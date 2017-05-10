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Новости Кыргызстана

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Днем дождь — погода в Бишкеке на 10 мая

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424924-ru.html

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12 дней до тазиков — мэрия Бишкека об отключении горячей воды

10 мая 2017, 7:37       Комментарии

БИШКЕК, 9 мая - Sputnik. В столице Кыргызстана днем 10 мая возможны дождь и гроза, сообщает Кыргызгидромет.
По данным синоптиков, днем столбик термометра покажет +27...+29. В ночь на среду температура воздуха будет колебаться в пределах 14-19 градусов тепла.
МЧС предупреждает, что в связи с повышением температуры воздуха на автодорогах в горных районах сохраняется угроза схода снежных лавин. А в связи с локальными ливневыми дождями в предгорных и горных районах селеопасно, кроме того, вероятен подъем уровня воды в реках.

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