Днем дождь — погода в Бишкеке на 10 мая

10 мая 2017, 7:37 Комментарии

БИШКЕК, 9 мая - Sputnik. В столице Кыргызстана днем 10 мая возможны дождь и гроза, сообщает Кыргызгидромет.

По данным синоптиков, днем столбик термометра покажет +27...+29. В ночь на среду температура воздуха будет колебаться в пределах 14-19 градусов тепла.

МЧС предупреждает, что в связи с повышением температуры воздуха на автодорогах в горных районах сохраняется угроза схода снежных лавин. А в связи с локальными ливневыми дождями в предгорных и горных районах селеопасно, кроме того, вероятен подъем уровня воды в реках.