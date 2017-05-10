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ЦИК аккредитовала 6 человек в качестве международных наблюдателей на выборах депутатов местных кенешей 28 маяЦИК аккредитовала 6 человек в качестве международных наблюдателей на выборах депутатов местных кенешей 28 мая

Делегация Кыргызстана приняла участие в сессии исполнительного совета Международной организации гражданской обороны в Женеве

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424923-ru.html

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10 мая 2017, 1:28       Комментарии

Делегация Кыргызстана приняла участие в 50-й сессии исполнительного совета Международной организации гражданской обороны (МОГО) в Женеве (Швейцария). Как сообщает 9 мая пресс-служба Министерства иностранных дел, делегация КР возглавил министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов, который единогласно был избран председателем исполнительного совета МОГО на двухлетний период.
"Это стало очередным признанием активной и эффективной работы кыргызской стороны в работе этой международной организации. Во время сессии страны-члены МОГО обсудили наиболее важные аспекты работы организации по итогам 49-й сессии и планы по дальнейшему сотрудничеству в рамках программы стратегического развития МОГО на 2015-2025 годы", - говорится в сообщении.

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