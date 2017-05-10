Делегация Кыргызстана приняла участие в сессии исполнительного совета Международной организации гражданской обороны в Женеве

10 мая 2017, 1:28 Комментарии

Делегация Кыргызстана приняла участие в 50-й сессии исполнительного совета Международной организации гражданской обороны (МОГО) в Женеве (Швейцария). Как сообщает 9 мая пресс-служба Министерства иностранных дел, делегация КР возглавил министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов, который единогласно был избран председателем исполнительного совета МОГО на двухлетний период.

"Это стало очередным признанием активной и эффективной работы кыргызской стороны в работе этой международной организации. Во время сессии страны-члены МОГО обсудили наиболее важные аспекты работы организации по итогам 49-й сессии и планы по дальнейшему сотрудничеству в рамках программы стратегического развития МОГО на 2015-2025 годы", - говорится в сообщении.