ЦИК аккредитовала 6 человек в качестве международных наблюдателей на выборах депутатов местных кенешей 28 мая

9 мая 2017, 23:41 Комментарии

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов аккредитовала международных наблюдателей на выборах депутатов местных кенешей Кыргызской Республики, назначенных на 28 мая 2017 года.

Как говорится в сообщении ЦИК, в качестве международных наблюдателей по наблюдению за выборами депутатов местных кенешей аккредитованы:

1) Стриганов Валерий Николаевич, начальник управления информатизации секретариата Центральной избирательной комиссии Украины;

2) Стельмах Александр Васильевич, руководитель Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Украины;

3) Дашзевег Эрдэнэчулуун, член Государственной избирательной комиссии Монголии;

4) Шижирбаатар Энхбаатар, директор юридического отдела Государственной избирательной комиссии Монголии;

5) Тургынбай Сманалы Жумабайулы, председатель Кордайской районной территориальной избирательной комиссии Казахстан;

6) Кулибаев Марат Кулибаевич, член Жуалинской районной избирательной комиссии Жамбылской области Казахстана.