ЦИК аккредитовала 6 человек в качестве международных наблюдателей на выборах депутатов местных кенешей 28 мая

9 мая 2017, 23:41 Комментарии
Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов аккредитовала международных наблюдателей на выборах депутатов местных кенешей Кыргызской Республики, назначенных на 28 мая 2017 года.
Как говорится в сообщении ЦИК, в качестве международных наблюдателей по наблюдению за выборами депутатов местных кенешей аккредитованы:
1) Стриганов Валерий Николаевич, начальник управления информатизации секретариата Центральной избирательной комиссии Украины;
2) Стельмах Александр Васильевич, руководитель Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Украины;
3) Дашзевег Эрдэнэчулуун, член Государственной избирательной комиссии Монголии;
4) Шижирбаатар Энхбаатар, директор юридического отдела Государственной избирательной комиссии Монголии;
5) Тургынбай Сманалы Жумабайулы, председатель Кордайской районной территориальной избирательной комиссии Казахстан;
6) Кулибаев Марат Кулибаевич, член Жуалинской районной избирательной комиссии Жамбылской области Казахстана.