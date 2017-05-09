В мкр Джал и селе Сокулук 10 мая возможны перерывы в электроснабжении

9 мая 2017, 20:57 Комментарии

ОАО "Северэлектро" опубликовало перечень участков профилактических работ 10 мая в городе Бишкек и Чуйской области с возможным перерывом в электроснабжении.

<table border="1"> <tr> <td> Районы электросетей

</td> <td> Участок

</td> <td> Время

</td> <td> Причина

</td> </tr> <tr> <td> с

</td> <td> до

</td> </tr> <tr> <td> Бишкек

</td> </tr> <tr> <td> Западный

</td> <td> мкр.Джал 23 №20

</td> <td> 09:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> внутридомовые сети (устранение дефектов)

</td> </tr> <tr> <td> ул.Тыныстанова, Туголбай-Ата

</td> <td> капитальный ремонт ТП №317

</td> </tr> <tr> <td> Чуйская область

</td> </tr> <tr> <td> Сокулукский

</td> <td> с.Сокулук (ул.Калинина)

</td> <td> 09:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> ремонт оборудования ТП №1119

</td> </tr> </table>