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В мкр Джал и селе Сокулук 10 мая возможны перерывы в электроснабжении

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424921-ru.html

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9 мая 2017, 20:57       Комментарии

ОАО "Северэлектро" опубликовало перечень участков профилактических работ 10 мая в городе Бишкек и Чуйской области с возможным перерывом в электроснабжении.
<table border="1"> <tr> <td> Районы электросетей
</td> <td> Участок
</td> <td> Время
</td> <td> Причина
</td> </tr> <tr> <td> с
</td> <td> до
</td> </tr> <tr> <td> Бишкек
</td> </tr> <tr> <td> Западный
</td> <td> мкр.Джал 23 №20
</td> <td> 09:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> внутридомовые сети (устранение дефектов)
</td> </tr> <tr> <td> ул.Тыныстанова, Туголбай-Ата
</td> <td> капитальный ремонт ТП №317
</td> </tr> <tr> <td> Чуйская область
</td> </tr> <tr> <td> Сокулукский
</td> <td> с.Сокулук (ул.Калинина)
</td> <td> 09:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> ремонт оборудования ТП №1119
</td> </tr> </table>

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