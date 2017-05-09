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Новости Кыргызстана

В мкр Джал и селе Сокулук 10 мая возможны перерывы в электроснабженииВ мкр Джал и селе Сокулук 10 мая возможны перерывы в электроснабжении

Праздничный фейерверк к Дню Победы в Бишкеке — аэросъемка

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424920-ru.html

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9 мая 2017, 21:00       Комментарии

Залпы будут производиться в центре города. Короткие выстрелы - перед зданием Исторического музея, а длинные - за ним. Продолжительность фейерверка составит восемь минут.

Комментарии

 

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