Праздничный фейерверк к Дню Победы в Бишкеке — аэросъемка

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Источник:https://ru.sputnik.kg/video/20...
Ссылка на новость:http://www.for.kg/news-424920-ru.html
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9 мая 2017, 21:00 Комментарии
Комментарии
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