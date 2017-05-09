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Нацстатком: В Великой Отечественной войне участвовали 360 тыс. кыргызстанцев или каждый четвертый житель страны

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424918-ru.html

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9 мая 2017, 19:26       Комментарии

На начало 1941 года численность населения страны составляла 1 млн 588 тыс. человек, а к началу 1946 года она сократилась до 1 млн 457 тыс. человек. Такие данные опубликовал Национальный статистический комитет.
По их данным, в действующую армию Кыргызстан направил более 360 тыс. человек или каждого четвертого жителя страны. В то же время в годы войны в Кыргызстан прибыло более 300 тыс. новых жителей.
Свыше 30 тыс. кыргызстанцев были направлены на предприятия военной промышленности за пределы страны.
Во время войны в Кыргызстан эвакуировали оборудование более 30 промышленных предприятий из временно оккупированных районов Украины, России и Беларуси. Здесь были построены новые предприятия, начавшие за короткий срок выпускать необходимую для фронта продукцию. Среди них: фабрика "Красный швейник", завод "Красный металлист", сельмашзавод имени М.В.Фрунзе, швейная фабрика "Осоавиахим2", Ошский шелкокомбинат, Новотроицкий, Кантский, Беловодский сахарные заводы, Кенафная фабрика и другие.
За годы войны ввели в строй свыше 70 промышленных предприятий.
"Значительное развитие получили машиностроение, цветная металлургия, угольная промышленность, энергетика, некоторые отрасли легкой и пищевой промышленности. Объем промышленной продукции в 1945 году по сравнению с 1940 годом возрос на 22%, продукции машиностроения и металлообработки - в 3,5 раза, производство электроэнергии - в 1,5 раза", - говорится в сообщении.

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