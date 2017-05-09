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Местами дожди — прогноз по Кыргызстану на 10 мая

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424917-ru.html

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9 мая 2017, 19:32       Комментарии

БИШКЕК, 9 мая - Sputnik. По всей территории республики 10 мая возможны кратковременные дожди, сообщает Кыргызгидромет.
По данным синоптиков, в Чуйской и Таласской областях ночная температура составит 10-15 градусов выше нуля, днем ожидается до 29 тепла. Ночью в отдельных горных районах дожди и грозы, на остальной территории без осадков.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью +10...+15, днем воздух прогреется до +28...+29 градусов. Днем 10 мая местами дожди, грозы.
В Иссык-Кульской области ночью от 3 до 8 градусов тепла, днем термометры покажут +14...+19 со знаком "плюс". В отдельных горных районах дожди и грозы.
В Нарынской области ночью прогнозируется 4-9 выше нуля, а днем воздух прогреется до 21 градуса тепла. Ночью в отдельных горных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег.
В Оше без осадков, в ночное время столбик термометра покажет 14-19 градусов выше нуля, днем воздух прогреется до 30 градусов тепла.
В Бишкеке ночью +13...+15 градусов тепла, днем +27...+29, возможны дождь и гроза.

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