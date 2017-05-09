Местами дожди — прогноз по Кыргызстану на 10 мая

9 мая 2017, 19:32 Комментарии

БИШКЕК, 9 мая - Sputnik. По всей территории республики 10 мая возможны кратковременные дожди, сообщает Кыргызгидромет.

По данным синоптиков, в Чуйской и Таласской областях ночная температура составит 10-15 градусов выше нуля, днем ожидается до 29 тепла. Ночью в отдельных горных районах дожди и грозы, на остальной территории без осадков.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью +10...+15, днем воздух прогреется до +28...+29 градусов. Днем 10 мая местами дожди, грозы.

В Иссык-Кульской области ночью от 3 до 8 градусов тепла, днем термометры покажут +14...+19 со знаком "плюс". В отдельных горных районах дожди и грозы.

В Нарынской области ночью прогнозируется 4-9 выше нуля, а днем воздух прогреется до 21 градуса тепла. Ночью в отдельных горных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег.

В Оше без осадков, в ночное время столбик термометра покажет 14-19 градусов выше нуля, днем воздух прогреется до 30 градусов тепла.

В Бишкеке ночью +13...+15 градусов тепла, днем +27...+29, возможны дождь и гроза.