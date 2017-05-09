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Кок-бору: "Ынтымак" выиграл турнир ко Дню Победы и полмиллиона сомовКок-бору: "Ынтымак" выиграл турнир ко Дню Победы и полмиллиона сомов

Масштабная акции "Бессмертный полк" глазами пользователей соцсетей

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424916-ru.html

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В Бишкеке прошло шествие "Бессмертного полка"

Участники шествия "Бессмертный полк" возложили цветы к Вечному огню

9 мая 2017, 18:35       Комментарии

БИШКЕК, 9 мая - Sputnik. Пользователи социальных сетей поделились своими впечатлениями от участия в небывалой по масштабам акции "Бессмертный полк", объединившей до 50 тысяч бишкекчан.
Шествие, посвященное 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошло в Бишкеке: колона начала путь от парка имени Даира Асанова, конечной точкой была площадь Победы, где участники акции возложили цветы к вечному огню.
"Мы сегодня прошли с "Бессмертным полком" - это было торжество памяти и радости. Мы пели военные песни, кричали "ура" плечом к плечу с родителями, внуками, детьми. Мы едины и не победимы!", - поделилась своими эмоциями Татьяна Воротникова.
10,5 км прошли. С песнями, плясками

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