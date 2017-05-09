Масштабная акции "Бессмертный полк" глазами пользователей соцсетей

9 мая 2017, 18:35 Комментарии

БИШКЕК, 9 мая - Sputnik. Пользователи социальных сетей поделились своими впечатлениями от участия в небывалой по масштабам акции "Бессмертный полк", объединившей до 50 тысяч бишкекчан.

Шествие, посвященное 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошло в Бишкеке: колона начала путь от парка имени Даира Асанова, конечной точкой была площадь Победы, где участники акции возложили цветы к вечному огню.

"Мы сегодня прошли с "Бессмертным полком" - это было торжество памяти и радости. Мы пели военные песни, кричали "ура" плечом к плечу с родителями, внуками, детьми. Мы едины и не победимы!", - поделилась своими эмоциями Татьяна Воротникова.

10,5 км прошли. С песнями, плясками