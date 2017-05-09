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Кок-бору: "Ынтымак" выиграл турнир ко Дню Победы и полмиллиона сомов

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359551_ko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424915-ru.html

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9 мая 2017, 18:23       Комментарии

Сегодня, 9 мая на ипподроме "Ак-Кула" в Бишкеке завершился турнир по кок-бору, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях приняли участие 11 команд.
В финале встретились команды "Ынтымак" из Таласа и "Биримдик-Аю" из Чуйской области. Отметим, что таласская команда выиграла турнир "Нооруз", прошедший в марте этого года. А основу чуйской команды составляли игроки, которые выступали в известной команде "Сары-Озон" и "Суусамыр".
Матч не оказался богатым на забросанные туши, в так называемые ворота - "тай казан". В течение трех таймов был забит всего один "гол".
Удалось этого сделать команде "Ынтымак" в начале второго тайма. Карыпбек Эшиев забросил тушу козла в "тай казан" и именно этот гол решил судьбу финального матча. Итоговый счет матча 1:0 в пользу команды из Таласа.
Вместе с медалями команде-победителю вручили 500 тыс. сомов. Денежные призы вручил первый автор правил игры современного кок-бору и режиссер Болот Шамшиев. Помимо этого, в награждении приняли участие президент Федерации кок-бору Икрамжан Илмиянов, а также президент Национального олимпийского комитете Шаршенбек Абыдкеримов.
Уступившему победителям "Ынтымак-Аю" вручили за второе место 250 тыс. сомов, а бронзовому призеру "Арашан-Жылалды" достались 150 тыс. сомов.
Лучшим игроком турнира стал автор единственного гола Крыпбек Эшиев, лучшей лошадью признали "Краз" из команды "Биримдик-Аю".
Также денежные призы вручили командам, занявшим с четвертого по 10-е места.

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