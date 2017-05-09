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Молодые певцы порадовали жителей Кара-Балты военными песнями

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424914-ru.html

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9 мая 2017, 18:03       Комментарии

БИШКЕК, 9 мая - Sputnik. Студенты и выпускники музыкальных школ и вузов исполнили перед жителями Кара-Балты песни военных лет. Среди зрителей были и ветераны Великой Отечественной войны.
© Фото / Денис БердаковСтуденты и выпускники музыкальных школ и вузов исполнили перед жителями Кара-Балты песни военных лет Для них прозвучали бессмертные композиции "Пора в путь-дорогу", "Журавли" и, разумеется, "День Победы".
Организатором концерта выступил фонд "Евразийцы - новая волна" совместно с мэрией Кара-Балты. По словам директора фонда Владимира Лю, для местных жителей День Победы - это особый праздник.
"В Великую Отечественную на фронт ушли 12 тысяч карабалтинцев, при этом половине не суждено было вновь увидеть родную землю. Наверное, поэтому жители Кара-Балты по-особому относятся к этим песням, которые рассказывают о великом подвиге их дедов", - отметил Лю.
Сейчас в Кара-Балте остались всего 24 ветерана.

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