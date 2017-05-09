Молодые певцы порадовали жителей Кара-Балты военными песнями

9 мая 2017, 18:03 Комментарии

БИШКЕК, 9 мая - Sputnik. Студенты и выпускники музыкальных школ и вузов исполнили перед жителями Кара-Балты песни военных лет. Среди зрителей были и ветераны Великой Отечественной войны.

© Фото / Денис БердаковСтуденты и выпускники музыкальных школ и вузов исполнили перед жителями Кара-Балты песни военных лет Для них прозвучали бессмертные композиции "Пора в путь-дорогу", "Журавли" и, разумеется, "День Победы".

Организатором концерта выступил фонд "Евразийцы - новая волна" совместно с мэрией Кара-Балты. По словам директора фонда Владимира Лю, для местных жителей День Победы - это особый праздник.

"В Великую Отечественную на фронт ушли 12 тысяч карабалтинцев, при этом половине не суждено было вновь увидеть родную землю. Наверное, поэтому жители Кара-Балты по-особому относятся к этим песням, которые рассказывают о великом подвиге их дедов", - отметил Лю.

Сейчас в Кара-Балте остались всего 24 ветерана.