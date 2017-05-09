"Евразия.Эксперт": Как отмечают День Победы на постсоветском пространстве

9 мая 2017, 17:33 Комментарии

9 мая отмечается 72-я годовщина Победы над фашизмом. За четыре года Великая Отечественная война унесла, по меньшей мере, 27 млн жизней советских людей. Однако сегодня в ряде стран постсоветского пространства наблюдается раскол по отношению к празднованию Дня Победы, подогреваемый властями. Корреспондент "Евразия.Эксперт" поговорил с рядом экспертов из стран постсоветского пространства об отношении к празднику в их стране.

Агарон Адибекян, директор центра социологических исследований "Социометр" (Армения):

Армения очень гордится своим участием в Великой Отечественной войне. В Армении более 110 героев Советского Союза. Поэтому наше участие признается частью общего вклада в победу. Ветераны в Армении довольно популярны и сохраняют свой вес в обществе. Но общая тенденция такова: парады отошли в сторону. Сейчас 9 мая является обычным праздником, выходным днем, когда можно поздравить дедов или отцов с победой. Возможно, президент примет несколько ветеранов, преподнесет им подарки или награды. СМИ тоже живо относятся к празднику, берут интервью у участников войны.

Для армян праздник очень важен. Когда мы спрашиваем у людей, какие праздничные дни важны для ваших семей, после Нового года и дней рождения детей идут такие праздники, как 23 февраля и 9 мая.

В Армении к своей памяти относятся очень трепетно, поэтому события, связанные с успехом, стараются все время поддерживать в общественном сознании. Но прежняя советская бравада с целью показать свою военную мощь на параде, на мой взгляд, – устаревшая мера. Когда мы смотрим на Европу, восточноевропейские страны, видим, как они неоднозначно оценивают вклад советских народов в разгром фашизма. Тем более, что многие из них воевали на стороне гитлеровцев. Фашизм сегодня мягче смотрится на фоне европейской либеральной демократии.

Поэтому то, что мы делаем, заслуживает высокой оценки. Мы верны исторической памяти. Около 300 тыс. армян сложили свои головы если не за защиту советской власти, то хотя бы за разгром фашизма. Потому что армяне всегда были против расизма. Они сами стали жертвой расистских идей в Османской империи.

Алексей Дзермант, философ и публицист, научный сотрудник Института философии НАН Беларуси, главный редактор портала "ИМХОклуб.by" (Беларусь):

9 мая – один из наиболее популярных и любимых праздников в Беларуси. В этот день у нас и государственный праздник, когда сотни тысяч людей выходят на улицы Минска. Мы видим, что это действительно народное гуляние. Принимает участие в торжествах и президент Александр Лукашенко, и все официальные лица, возлагают венки. Но для меня главное, что много людей этот праздник воспринимают как свой, народный, выходят на улицы городов.

В этом году в Минске пройдет акция "Бессмертный полк". Это говорит о том , что в Беларуси в одной из немногих постсоветских стран память о той победе является смыслообразующей и для народа, и для государства.

У нас не наблюдается попыток забыть праздник. Государство оказывает поддержку всем инициативам, которые связаны с памятью о войне. Есть свои формы, например, широкое хождение имеет символ "Цветы Победы" – наряду с Георгиевской ленточкой. Но они используются параллельно, ничего не запрещается. Люди иногда одевают и то, и то. Государство не то что не чинит препятствий, но наоборот, сознательно проводит линию, что необходимо помнить те события. Проходят шествия с участием ветеранов, официальных лиц. Иногда проходят военные парады. Это говорит о том, что белорусская власть относится ко Дню Победы как к некоему стержню белорусской идентичности – и государственной, и национальной. Судя по поддержке населения, это действительно так.

Гульмира Илеуова, руководитель общественного фонда "Центр социальных и политических исследований "Стратегия" (Казахстан):

Если посмотреть по социальным сетям, многие люди высматривают в георгиевской ленте нехорошие признаки со стороны России. Этот индикатор раздражает некоторую часть населения, хотя это не националисты. Когда они заводятся, есть ощущение, что их много. Они диктуют совершенно иной взгляд на войну. Это совершенно неправильно, потому что для большого количества людей Великая Отечественная война много значит в их жизни. Много погибших и пострадавших, и люди имеют право этот праздник отмечать.

Я в прошлом году была в Костанае, там было широкое празднование, не было какой-то ожесточенности.

Если пойти на 9 мая в парки, то будет абсолютно другая атмосфера: праздник, поздравления. Здесь большой разницы я не наблюдаю за долгое время. Социальные сети добавили обсуждения, но в поведенческом отношении, на мой взгляд, значительных изменений нет.

С точки зрения действий властей Казахстана, я не думаю, что ситуация изменилась за последние 20 лет в отношении этого праздника. Ветеранам только 9 мая что-то дарят, оказывают знаки внимания. Но это касается не только Казахстана, но и, например, России. Если мы говорим о риторике властей, о том, как проходят события, как работают государственные органы – то же, что и раньше. Изменений я не вижу, и я не думаю, что со стороны властей будет поддерживаться дискурс на нивелирование праздника или снижение его влияния.

Денис Бердаков, член экспертного совета по укреплению национального единства и религиозной политики при президенте Кыргызской Республики (Кыргызстан):

В целом, отношение в республике к памяти о Великой Отечественной войне хорошее. Люди помнят своих героев: более 300 тыс. кыргызстанцев ушли на фронт в годы войны. Это каждый шестой житель, и из них каждый второй погиб. Республика в сопоставимых пропорциях воевала не меньше, чем Россия. Сотни заводов России, Беларуси, Украины были эвакуированы, в частности, в Кыргызстан, где они производили нужную фронту продукцию.

Люди помнят, но сильна дифференциация по возрастам. Для людей старшего возраста, от 40 лет и старше, это естественная память. Они помнят ветеранов и жили с ними. Ветераны были их отцами и дедами.

Если мы говорим о молодежном сегменте, 25 лет и младше, они относятся к празднику хорошо, но он для них будничный, не наполненный личными воспоминаниями, страданиями, общением с бабушками, дедушками.

Часто путешествуя по России, могу сказать, что в этом плане ситуация сильно отличается. И особенно с Беларусью. В России и Беларуси шли бои, там гораздо больше воспоминаний: партизаны, тыл, блокада, военные действия, плен. Кыргызстан был тыловой республикой.

У нас совсем отличная ситуация и от России, и от Прибалтики, и от Европы. В России с начала 2000-х годов эта дата является некой точкой сборки нового российского народа, с помощью этой даты пытаются пересобрать национальную идентичность. Это конкретный политический проект (если мы отделяем его от памяти).

Если мы говорим про Прибалтику, то там все тоже самое, только со знаком "минус". Они свою национальную идентичность и государственность строят, отрываясь от Советского Союза и Великой Отечественной войны – якоря этого процесса.

В Кыргызстане об этих событиях помнят, никогда не отрекались ни от Великой Отечественной войны, ни от своих ветеранов. Это неприемлемо в традиционной культуре. Но здесь нет фанатичности в отношении этого праздника, это не является аргументом некого политического конструкта. Потому что нынешний политический дискурс основан на суверенности государства. Он не отрекается от прошлого, но уходит в другие исторические пласты, например, великодержавие кыргызов.

Ион Жигэу, руководитель компании CBS-AXA Ltd (Молдова):

Людей, которые отмечают День Победы 9 мая, довольно много – чуть больше половины общества. И у нас ведется спор, что празднуем 9 мая: День Европы или День Победы. Большинство считает, что и то, и другое. Конечно, у нас, по крайней мере, 300 тыс. наших мужчин в конце войны (с начала 1944 года) участвовали в войне в рядах советской армии.

Мой отец и его брат погибли и были похоронены в Польше. У моего деда было четыре сына: самый старший и самый младший вернулись, а двое остались там. Один из братьев моего отца воевал в румынской армии, то есть все были по одну сторону, а один из родственников по другую. Поэтому к празднику очень сложное отношение.

Недавно парламент решил совместить два праздника в один день – День Европы и День Победы. Оппозиция сопротивлялась, она ориентирована на восток. Но, по всей видимости, так и останется два праздника в один день, и мероприятия будут проводиться разные.

Михаил Мамонов, руководитель проектной группы Управления мониторинговых и электоральных исследований ВЦИОМ (Россия):

День победы – уникальный праздник. Это одно из двух бесспорно консолидирующих событий современной истории (второе – полет Гагарина). Уважительное отношение к празднику только усиливается. Тем более, что в последние годы этот праздник благодаря акции "Бессмертный полк" приобрел личное звучание. Это праздник и гордости, и демонстрации величия страны, ее духа. Укреплению положительного отношения способствует и изменение ситуации на международной арене. В такие моменты актуализируется значимость военных побед.

Политика в отношении данного праздника оформилась давно, и она соответствует ожиданиям населения. Интересней говорить о рисках. Ключевой риск – излишний официоз праздничных мероприятий, потеря души и искренности. Этот день не потеряет значения ни при каких условиях, но главное – сохранить личностную плоскость восприятия, из праздника для всех делать из него семейный праздник.

Бахтиёр Эргашев, независимый эксперт (Узбекистан):

Отношение узбекистанского общества ко Дню Победы всегда было, есть и, я думаю, будет как к чему-то очень важному и святому. В Узбекистане помнят о том, что почти полмиллиона узбекистанцев погибли или были ранены в ходе Великой Отечественной войны, учитывая, что все население Узбекистана в 1941 году составляло около пяти миллионов. Из них свыше миллиона служили и воевали. Почти каждая узбекская семья отмечает праздник.

Два моих деда воевали. Оба начинали войну под Сталинградом в 1942 году: один дошел до Вены, другой до Восточной Пруссии. Дед моей жены погиб в 1943 году при форсировании Днепра. Поэтому даже лично для моей семьи это большой праздник. При этом надо учитывать разницу менталитетов и культуры. У нас нет больших общественных мероприятий, митингов. У нас чаще всего, исходя из нашей культуры, это просто посещение могил, кладбищ, поминальные мероприятия.

Для всех узбекистанцев, не только для узбекского народа, этот праздник был и будет святым. Он не ушел из народной памяти.

В Узбекистане 9 мая называется не День Победы, а день памяти и почестей. В этот день проводятся мероприятия, люди посещают ветеранов войны и труда, особенно дети. В честь ветеранов проводят встречи с угощениями.

Праздник остается, но была попытка сделать упор не на военную составляющую, а на то, что это день памяти, скорби, воздания почести людям, которые воевали и которые трудились в тылу. Поэтому в Узбекистане никогда не было военных парадов в этот день за 25 лет независимости. Никогда не было запрета или ухода от этого праздника, просто он был скорректирован. Праздник был деполитизирован, более очеловечен. Возможно, какая-то военная часть тоже может быть возвращена в нынешнюю узбекскую действительность. Есть дискуссии, например, о проведении военного парада 9 мая. Но трудно сказать, будет ли это осуществлено.

"Евразия.Эксперт"

Юлия Рулева

09.05.17