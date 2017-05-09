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Осторожно! Машины проваливаются в яму возле Аламединского рынка

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424911-ru.html

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9 мая 2017, 17:43       Комментарии

БИШКЕК, 9 мая - Sputnik. Возле Аламединского рынка автомобили проваливаются в яму. Об этом написал в Facebook и разместил соответствующее видео пользователь Нурбек Абышов.
На кадрах видно, как машины объезжают глубокую яму по улице Курманджан Датки (бывшая Алма-Атинская), но некоторые попадают в нее.
Работники муниципального предприятия "Бишкекасфальтсервис" оценят объем работ и постараются решить проблему сегодня, сказал в разговоре с корреспондентом Sputnik Кыргызстан глава Свердловского административного района столицы Самарбек Болотбеков.
"Я уже попросил ремонтную бригаду выехать на место и узнать, в чем причина. В зависимости от сложности проблемы бригада решит, когда ее устранить. Если сегодня не получится, то они оградят яму, чтобы в нее не проваливались машины", - заверил аким Свердловского района.
Это уже не первый случай, связанный с ямами возле Аламединского рынка. 13 апреля нынешнего года после обильного дождя здесь затопило проезжую часть. Вода также скопилась между пешеходным переходом и тротуаром. В этом месте образовалась яма, которая наполнилась водой. Некоторые прохожие падали в нее.

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