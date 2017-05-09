В честь Дня Победы в Бишкеке чествуют ветеранов

9 мая 2017, 17:07 Комментарии

Бишкек, 9 мая /Кабар/. В честь 72-годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Бишкеке чествуют ветеранов. Об этом сообщили в пресс-службе Мэрии Бишкека.

Глава Свердловской районной администрации Самарбек Болотбеков совместно с районным отделением социального фонда навестили ветеранов Великой Отечественной войны района. Участники Великой отечественной войны, проживающие на территории Свердловского района, с благодарностью приняли подарки от районной администрации. Ветераны рассказали несколько фронтовых историй, а также чем занимались уже в послевоенное время.

В жилом массиве Красный строитель ученики школы выступили перед ветеранами, поздравили их, спели патриотичные песни и возложили цветы к монументу славы. Также в одном из кафе глава района совместно с управлением социального развития и социальным отделом администрации организовали праздничный обед для ветеранов.

Октябрьская районная администрация также организовала праздничный обед для ветеранов. На мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, глава района Нурбек Курманбеков и депутаты Бишкекского городского кенеша.

Участникам, инвалидам войны, несовершеннолетним узникам концлагерей и блокадникам Ленинграда была оказана материальная помощь в размере 5 тыс. сомов, семьям погибших воинов по 3 тыс. сомов, а труженикам тыла по 2 тыс. сомов, вдовам по 1 тыс. сомов. Для приглашенных подготовлена концертная программа, с угощением солдатской кашей и фронтовыми сто граммами.