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В марше "Бессмертный полк" приняли участие сотрудники Министерства труда и социального развития КР

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/news/v-marshe-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424909-ru.html

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9 мая 2017, 17:13       Комментарии

Бишкек, 9 мая /Кабар/. Сегодня к торжественному маршу "Бессмертный полк" в честь Великой Победы присоединилась замминистра труда и социального развития КР Жылдыз Полотова и молодыми специалистами Министерства. На руках у нее фотография ее дедушки Полотова Аттокура.
"7 августа 1941 года мой дедушка одним из первых добровольцев отправился на фронт с железнодорожной станции "Кара-Суу", возглавив эшелон из 497 человек. Сначала он воевал на Дальнем Востоке против Квантунской Армии Японии. В августе 1942 года их полк перебросили на Донской фронт, который возглавлял генерал К. Рокоссовский. Затем дедушка воевал под Сталинградом. Тогда и получил тяжелое ранение, после длительного лечения возвратился на родину. Помню в детстве, он рассказывал, что видел немецкого фельдмаршала Паулюса, попавшего в плен. Паулюс был неоднозначной фигурой, гордостью и любимцем Гитлера, самым популярным и авторитетным в немецкой армии. Но позже он стал одним из самых активных пропагандистов в борьбе с нацизмом" - сказала Жылдыз Полотова.
Полотов Аттокур родился в 1906 году в селе Мырза-Аке Узгенского района. В молодости руководил комсомольской организацией, а в 1930-е годы работал секретарем райкома комсомола, затем - председателем колхоза "Буденный". В 1938 году был репрессирован как враг народа.
Несгибаемо выдержав пытки и издевательства НКВД, он не подписал ложные показания и чудом остался жив. Тогда А. Полотов был исключен из рядов коммунистической партии, но в годы Великой Отечественной Войны, во время боев под Сталинградом, его во второй раз приняли в члены КПСС.
После тяжелого ранения и демобилизации в 1943 году работал председателем колхоза "Семиз Кол" Узгенского района. В послевоенные трудные годы он еще долго, доблестно и честно трудился, возглавляя различные сельские советы, колхозы и совхозы.
Полотов Аттокур в мае 1945 года был награжден орденом Великой Отечественной Войны II степени. Об этом он не знал. Награда нашла его позже. Он был также награжден другими орденами и медалями. Умер в 1983 году в возрасте 77 лет. В настоящее время его именем названа одна из главных улиц села Мырза-Аке Узгенского района.
"К сожалению, дедушки нет сейчас рядом с нами. Он был честным, чистым и светлым человеком, замечательным и мудрым наставником. Мне было 9 лет, когда его не стало. Но, тем не менее, мне посчастливилось увидеть и обнять любимого дедушку не один раз, услышать его голос и жизненные истории. Честный и достойный жизненный путь моего дедушки сегодня дает мне возможность гордиться им, хранит о нем самую светлую и добрую память" - добавила Жылдыз Полотова.

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