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Посол КР в ОАЭ встретился с руководством инвесткомпании "Мубадала"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/posol-kr-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424908-ru.html

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Сапар Исаков встретился с родственниками погибших в результате схода оползня в с.Аюу

9 мая 2017, 17:16       Комментарии

Бишкек, 9 мая /Кабар/. В Абу-Даби 9 мая 2017 года состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Обьединенных Арабских Эмиратах Ч.Эшимбекова с руководящим составом инвестиционной компании "Мубадала". Об этом сообщили в пресс-службе МИД КР.
"Мубадала инвестмент компани" обладает активом в 125 млдр. долларов США и работает в 13 секторах экономики, а также ведет свою деятельность более чем в 30 иностранных государствах.
В ходе встречи сторонами были обсуждены приоритетные инвестиционные проекты Кыргызской Республики в сфере энергетики, логистики, сельского хозяйства, инфраструктуры и возможность участия в них "Мубадала инвестмент компани".
Кроме того, стороны обговорили вопрос о визите "Мубадала инвестмент компани" в Кыргызскую Республику в ближайшее время.

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