Посол КР в ОАЭ встретился с руководством инвесткомпании "Мубадала"

9 мая 2017, 17:16 Комментарии

Бишкек, 9 мая /Кабар/. В Абу-Даби 9 мая 2017 года состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Обьединенных Арабских Эмиратах Ч.Эшимбекова с руководящим составом инвестиционной компании "Мубадала". Об этом сообщили в пресс-службе МИД КР.

"Мубадала инвестмент компани" обладает активом в 125 млдр. долларов США и работает в 13 секторах экономики, а также ведет свою деятельность более чем в 30 иностранных государствах.

В ходе встречи сторонами были обсуждены приоритетные инвестиционные проекты Кыргызской Республики в сфере энергетики, логистики, сельского хозяйства, инфраструктуры и возможность участия в них "Мубадала инвестмент компани".

Кроме того, стороны обговорили вопрос о визите "Мубадала инвестмент компани" в Кыргызскую Республику в ближайшее время.