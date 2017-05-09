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Канцелярия Посольства КР в Санкт-Петербурге возложила венки и цветы к монументу Матери-Родины на Пискаревском мемориальном кладбищеКанцелярия Посольства КР в Санкт-Петербурге возложила венки и цветы к монументу Матери-Родины на Пискаревском мемориальном кладбищеПосол КР в ОАЭ встретился с руководством инвесткомпании "Мубадала"Посол КР в ОАЭ встретился с руководством инвесткомпании "Мубадала"

Посол КР в Турции посетил Мемориал памяти кыргызским воинам в Изнике

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/posol-kr-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424907-ru.html

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9 мая 2017, 17:22       Комментарии

Бишкек, 9 мая /Кабар/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Турецкой Республике И.Жунусов принял участие в традиционном мероприятии, организованом "Кыргызским обществом культуры и дружбы" г.Стамбул у Мавзолея "Кыргызлар тюрбеси" в г.Изник. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КР.
В мероприятии приняли участие Генеральный консул Кыргызской Республики в г.Стамбул Э.Сопоков, Мэр г.Изник О.Саргын, глава районной администрации г.Изник А. Х. Пехливан, а также около 300 граждан Кыргызской Республики, проживающих и обучающихся в гг.Стамбул, Анкара, Бурса.
Приветствуя кыргызских соотечественников, Посол И.Жунусов отметил важность увековечивания и сохранения памяти кыргызских воинов, сыгравших свою особую роль в событиях, происходивших на территории современной Турции.
Справочно: город Изник (древнее название - Никея) находится в 120 км. к югу от г. Стамбул. На территории современного города Изник на пересечении трех дорог имеется кумбоз, известный местным жителям как "Кыргызлар тюрбеси" или Мемориал памяти кыргызским воинам, павшим в боях за взятие этого города в начале второго тысячелетия. Семьсот лет назад в городе Изник нашли последнее пристанище сражавшиеся плечом к плечу с Анатолийскими турками кыргызские воины. Они первыми ворвались в неприступное укрепление, и за это при правлении Султана Орхан Гази было поручено построить здесь в память о героях мавзолей. Мавзолей датируется концом XII вв. В современный период Главное управление вакфов (фондов) Турции почти заново восстановило данный исторический памятник и обнесло его стенами. В октябре 2004 года у Мавзолея был установлен памятник кыргызского баатыра, изготовленный в Кыргызстане скульптором Т.Садыковым.
В ходе программы у мавзолея была прочитана молитва в память кыргызов, погибших в боях за взятие этого города. Кроме того был организован пикник и проведены национальные спортивные игры, а также приготовлены национальные блюда.

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