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Новости Кыргызстана

Посол КР в Турции посетил Мемориал памяти кыргызским воинам в ИзникеПосол КР в Турции посетил Мемориал памяти кыргызским воинам в Изнике

Канцелярия Посольства КР в Санкт-Петербурге возложила венки и цветы к монументу Матери-Родины на Пискаревском мемориальном кладбище

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/kantcelia...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424906-ru.html

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Посольство КНР в Ташкенте запускает Интернет-викторину "Узбекистан – Китай: 25 лет вместе"

9 мая 2017, 17:28       Комментарии

Бишкек, 9 мая /Кабар/. Канцелярия Посольства Кыргызской Республики в Санкт-Петербурге 8 мая 2017 года совместно с Почетным консульством Кыргызской Республики и слушателями Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В.Хрулёва, Санкт-Петербургской Военной академии связи им. С.М.Будённого, Михайловской военной артиллерийской академии приняли участие в торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов к монументу Матери-Родины на Пискаревском мемориальном кладбище в честь 72-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КР.
В рамках посещения мемориального кладбища состоялось также возложение цветов к Памятной доске в честь воинов-кыргызстанцев, защищавших город-герой Ленинград в годы войны.

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