Канцелярия Посольства КР в Санкт-Петербурге возложила венки и цветы к монументу Матери-Родины на Пискаревском мемориальном кладбище

9 мая 2017, 17:28 Комментарии

Бишкек, 9 мая /Кабар/. Канцелярия Посольства Кыргызской Республики в Санкт-Петербурге 8 мая 2017 года совместно с Почетным консульством Кыргызской Республики и слушателями Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В.Хрулёва, Санкт-Петербургской Военной академии связи им. С.М.Будённого, Михайловской военной артиллерийской академии приняли участие в торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов к монументу Матери-Родины на Пискаревском мемориальном кладбище в честь 72-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КР.

В рамках посещения мемориального кладбища состоялось также возложение цветов к Памятной доске в честь воинов-кыргызстанцев, защищавших город-герой Ленинград в годы войны.