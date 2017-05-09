Омурбек Бабанов встретился с ветераном ВОВ Владимиром Бабуркиным

9 мая 2017, 16:44 Комментарии

Сегодня, 9 мая, в честь Дня Победы лидер парламентской фракции "Республика – Ата Журт" Омурбек Бабанов встретился с ветераном Великой Отечественной Войны Владимиром Ильичом Бабуркиным.

Ему осенью этого года исполнится 92 года. Он родился 25 сентября 1925 года в Омске. Перед войной жил в Читинской области России. На фронт его призвали в 1943 году, когда он учился в 10 классе. Закончил курсы радиотелеграфистов, является радистом первого класса. Он прошел связистом пол-Европы, участвовал в освобождении Харькова, в битве за Будапешт, во взятии Вены. Конец войны встретил в городе Кремск на берегу Дуная на границе с Германией.

По профессии Владимир Ильич инженер-геолог. Всю жизнь он занимался тяжелой атлетикой, является мастером спорта СССР. До последнего времени занимался частным извозом. Несмотря на возраст и слабое здоровье, он не дает себе расслабляется и занимается спортом.

"Это удивительный человек, с удивительной внутренней силой и жизнелюбием. Подумать только, в 92 года он все еще работал! Он продолжает заниматься спортом. Это вызывает восхищение. И мне очень хотелось лично встретиться в Владимиром Ильичом, послушать его, задать какие-то вопросы, что-то узнать из первых уст. Необходимо, чтобы наши дети, наша молодежь знала о таких людях, как он, чтобы она брала с них пример. Общение с ветеранами – это прикосновение к великому поколению великой эпохи героев", - сказал Омурбек Бабанов.

Вместе они решили поехать к Вечному огню, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной Войне. Владимир Ильич рассказал о времени, проведенном на фронте.

"Меня призвали в 1943 году, мне еще не было 18 лет. После призыва меня направили в Новосибирск на курсы радиста. Шесть месяцев нас готовили, и в августе получили звание "радист I класса". Нас отправили на фронт, через несколько дней я попал на форсирование Днепра. Утром рано немцы начали штурмовать все наши участки, и авиация, и артиллерия, в общем, поливали как могли. А потом пошли танки с бронетранспортерами, с пехотой. Кое-как отбились", - вспоминает свои первые дни на фронте Владимир Ильич.

У Вечного огня ветеран и политик возложили цветы и почтили память погибших. Там же они встретили группу молодежи, которая поблагодарила Владимира Ильича за победу.

"Учитесь. Уважайте старших. Любите свою Родину, она у нас у всех одна. Всего вам хорошего", - высказал свои пожелания Владимир Ильич молодым людям.

Омурбек Бабанов также поблагодарил Владимира Бабуркина за то, что он внес свой вклад в то, что современное поколение может жить в свободной стране, заводить семьи, любить своих детей.

"9 мая – это великий день для всех нас, это не просто праздник, а один из самых важных дней в истории страны. Это день памяти всех тех, кто отдал свою жизнь за наше будущее. Мой дед Бабан Толокеев погиб на этой страшной войне, как и тысячи других солдат, принеся себя в жертву ради мира для своих детей, внуков, правнуков. Вся наша семья из поколения в поколение чтит и помнит их подвиг и мужество пред лицом ужасающих масштабов беды. 9 мая – это День Победы над фашизмом, над самой извращенной формой политического устройства", - отметил Бабанов.