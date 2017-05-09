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В честь Дня Победы в Бишкеке чествуют ветеранов (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

           

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424904-ru.html

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День Победы в Бишкеке завершится 8-минутным фейерверком на Старой площади

9 мая 2017, 16:27       Комментарии

В честь 72-годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Бишкеке чествуют ветеранов. Об этом 9 мая сообщает пресс-служба столичной мэрии.
Глава Свердловской районной администрации Самарбек Болотбеков совместно с районным отделением социального фонда навестили ветеранов ВОВ района. Участники Великой Отечественной войны, проживающие на территории Свердловского района, с благодарностью приняли подарки от райадминистрации. Ветераны рассказали несколько фронтовых историй, а также чем занимались уже в послевоенное время.
В жилом массиве Красный строитель ученики школы выступили перед ветеранами, поздравили их, спели патриотичные песни и возложили цветы к монументу славы. Также в одном из кафе глава района совместно с Управлением социального развития и социальным отделом администрации организовали праздничный обед для ветеранов.
Октябрьская районная администрация также организовала праздничный обед для ветеранов. На мероприятии приняли участие ветераны ВОВ, глава района Нурбек Курманбеков и депутаты Бишкекского городского кенеша.
Участникам, инвалидам войны, несовершеннолетним узникам концлагерей и блокадникам Ленинграда была оказана материальная помощь в размере 5 тыс. сомов, семьям погибших воинов по 3 тыс. сомов, а труженикам тыла по 2 тыс. сомов, вдовам по 1 тыс. сомов. Для приглашенных подготовлена концертная программа, с угощением солдатской кашей и фронтовыми сто граммами.

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