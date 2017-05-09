Бабушка и селфи — лучшие кадры с "Бессмертного полка" в Бишкеке

9 мая 2017, 16:24 Комментарии

Дети, взрослые, бабушки и дедушки... - все прошли маршем по главным столичным улицам, держа фотографии воинов - участников Великой Отечественной войны, таблички с именами фронтовиков и подушечки, к которым были приколоты награды их дедушек и бабушек.

Акция стартовала в парке имени Даира Асанова в южной части столицы. Колонна двигалась по улице Абдрахманова (проспект Байтик Баатыра), затем, пройдя один квартал по улице Фрунзе, остановилась на площади Победы. Там участников двухкилометровой колонны встретили аплодисментами и многотысячным "ура".

"Бессмертный полк" - гражданская инициатива по увековечению памяти солдат Великой Отечественной войны, сохранению наследия подвига, доблести и героизма народа.