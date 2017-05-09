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В честь Дня Победы в Бишкеке чествуют ветеранов (фото)В честь Дня Победы в Бишкеке чествуют ветеранов (фото)Фото — Сыновья и внуки президента несли портрет деда Шаршена Атамбаева в рамках акции "Бессмертный полк"Фото — Сыновья и внуки президента несли портрет деда Шаршена Атамбаева в рамках акции "Бессмертный полк"

Бабушка и селфи — лучшие кадры с "Бессмертного полка" в Бишкеке

 

Фотографии: sputnik.kg

                     

Источник:
https://ru.sputnik.kg/photo/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424903-ru.html

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9 мая 2017, 16:24       Комментарии

Дети, взрослые, бабушки и дедушки... - все прошли маршем по главным столичным улицам, держа фотографии воинов - участников Великой Отечественной войны, таблички с именами фронтовиков и подушечки, к которым были приколоты награды их дедушек и бабушек.
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"Бессмертный полк" - гражданская инициатива по увековечению памяти солдат Великой Отечественной войны, сохранению наследия подвига, доблести и героизма народа.

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